Binlerce ziyaretçi ağırladı

Güney Kıbrıs'ın en büyük turizm organizasyonlarından biri olan ‘Kıbrıs Sokak Yemekleri Festivali’ nedeniyle binlerce kişi Ayia Napa’ya akın etti. Adanın en renkli turizm bölgesi olan Ayia Napa, festival nedeniyle hem yerli halktan, hem de turistlerden büyük ilgi topladı.

Açılışı Ayia Napa Belediye Başkan Yardımcısı Antonis Christou tarafından gerçekleştirilen ve 4 gün süreyle devam eden festivale Kıbrıs’ın yanı sıra çok sayıda ülkeden halk dansları ekipleri ve yemek uzmanları katıldı.

Christou yaptığı konuşmada "Mükemmel bir turizm belediyesi olan Ayia Napa, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere özel anlar ve benzersiz deneyimler sunan bu tür girişimleri her zaman alkışlayacak ve destekleyecektir" dedi.

Festivalde Meksika, Lübnan, Afrika, Latin, İspanyol, Asya, Nijerya gibi yabancı mutfaklardan yemek çeşitlerinin yanında, zengin sanat programı da izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi.