Yoğun bakımda

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de meydana gelen iş kazasında Uğur Gün ağır yaralandı. İnşaat duvarının üzerine yıkılması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Gün yoğun bakıma alındı. Gün’ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, inşaatta kaçak çalıştırıldığı ortaya çıktı. Polis, inşaatın taşeronluğunu yapan Mehmet Kurt’u ihmalkarlık suçlamasıyla gözaltına alarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Enes Teke’ye ait Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’ndeki inşaatta 20 Ağustos 2022 tarihinde saat 09.40 sıralarında meydana gelen iş kazasında Uğur Gün isimli işçinin ağır yaralandığını söyledi. Polis, inşaatın 2. katında bulunan oda bölmesinin duvarının Uğur Gün’ün üzerine yıkıldığını açıkladı.

Polis, Uğur Gün’ün olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını,

ilk müdahalesine müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu Uğur Gün’ün kaçak çalıştırıldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, inşaatın taşeronluğunu yapan Mehmet Kurt’un ihmalkâr davranışta bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlı Mehmet Kurt’un, Uğur Gün’ün olay anında giydiği kıyafetleri çıkarıp attığının belirlendiğini de ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.