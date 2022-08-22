Suça suç ekledi

Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçerek Girne-Lefkoşa anayolunda 72 yaşındaki Erdoğan Atagören yönetimindeki araca çarparak kazaya neden olan Salih Yiğit dün mahkemeye çıkarıldı.

Kaza esnasında 141 promil alkollü olduğu belirlenen zanlının kaza yaptığı karacın başka bir şahıs adına kiralandığı belirtildi.

Kazada yaralanan Atagören’in beyin kanaması riski bulunduğu ve hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 20 Ağustos 2022 tarihinde saat 05.30 sıralarında meydana geldiğini anımsattı. Polis memuru, yönetimindeki ZRD 012 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyreden Salih Yiğit’in dikkatsizlik sonucu aynı istikamete doğru önünde seyreden Erdoğan Atagören yönetimindeki BY 797 plakalı araca çarptığını belirtti.

Kontrolsüzce savruldu

Polis, kontrolsüzce savrulan ZRD 012 plakalı aracın orta refüjdeki beton bariyerlere çarptıktan sonra, yolun solundan çıktığını ifade etti. BY 797 plakalı aracın ise yolun solundan çıkarak akasya ağaçlarına çarparak durabildiğini kaydeden polis, kaza sonucu Erdoğan Atagören’in yaralanarak ambulans ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Polis, Atagören’in ilk yardım müdahalesinin ardından Nöroşirurji Servisinde müşahede altına alındığını açıkladı.

Erdoğan Atagören'in kaburga kemiklerinde kırık, akciğerinde sönme oluştuğunu, beyin kanaması riski bulunduğunu, ayrıca hayati tehlikesi olduğunu söyledi.

Sigorta kapsamayacak

Polis, kazanın ardından 141 promil alkollü olduğu tespit edilen Salih Yiğit’in gözaltına alındığını ifade etti. Polis, zanlının kullandığı aracın aslında Tolga Öztoycan adına kiralandığını, Salih Yiğit'in sözleşmede isminin bulunmadığını ve sigorta kapsamı dışında olduğunu belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.