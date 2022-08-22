Filmleri aratmayan bir operasyon

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa sokaklarında dün sabah saatlerinde filmleri aratmayan bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün Gazimağusa ekipleri, saat 02.40’ta trafik ışıklarında Mehmet Akgün isimli zanlının aracının önünü kesti. Zanlı, bir anda geri vitesi attıktan sonra ters şeride girerek hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler havaya bir el ateş etti. Kaçmaya devam eden zanlıyı durdurmak için bu kez de aracının arka tekerine 3 el ateş edilip lastik patlatıldı.

Lastik patlamasına rağmen yoluna devam eden Akgün, karşı şeritten gelen başka bir araca çarparak kaçmaya devam etti.

Nefes kesen kovalamacanın ardından aracının önü kesilen Akgün, koşarak kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı ve gözaltına alındı.

Araçta yapılan arama sonucunda 20 gram “hintkeneviri” bulunurken, kaçtığı noktada araç içerisinden attığı poşette yapılan arama sonucunda, 60 gram “hintkeneviri”, 45 gram “metamfetamin” türü uyuşturucu madde ile 50 adet “extacy” türü uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, aynı poşet içerisinde,

2 adet 9 mm çapında tabanca ile 9 adet canlı mermi de buldu.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polisi görünce kaçtı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, dün saat 02.00’da, zanlı Mehmet Akgün’ün tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, aracın 02.40’ta, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, trafik ışıklarında tespit edildiğini açıkladı.

Kırmızı ışıkta bekleyen aracın önünde durduklarını belirten Özdesoy, araçtan indikleri sırada, zanlının geri geri giderek, sağ şeride girdiğini ve Anıt Çemberi istikametine doğru kaçmaya başladığını anlattı. Özdesoy, o sırada araçtan bir naylon poşet attığının da tespit edildiğini söyledi.

Tekerine ateş ettiler

Havaya ateş açmalarına rağmen zanlının kaçmaya devam ettiğini ifade eden polis, aracın arka tekerine 3 el ateş edilerek lastiği patlattıklarını açıkladı. Polis, lastikler patlatılmasına rağmen zanlının başka araca çarparak kaçtığını anlattı. Polis, zanlının, başka bir sokak içerisinde durdurulduğunu, bu kez araçtan inerek koşarak kaçmaya çalıştığını açıkladı. Özdesoy, polise direnen zanlının, makul güç kullanılarak alıkonulduğunu belirtti.

125 gram uyuşturucu madde, 50 adet hap

Zanlının aracı içerisinde 20 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirten polis, kaçtığı noktada atmış olduğu naylon poşette ise 60 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde, 45 gram “metamfetamin”, 50 adet “extacy” türü uyuşturucu hap, 2 adet 9 mm çapında tabanca ve 9 adet canlı mermi ele geçirildiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.