Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) eski başkanlarından Kadri Fellahoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

7 Nisan 2013-29 Haziran 2014 tarihleri arasında yürüttüğü LTB Başkanlığı döneminin birileri tarafından unutturulmaya, yok sayılmaya çalışıldığını ifade eden Fellahoğlu, “Emeğe saygı lütfen” dedi.

Görev süreleri boyunca tüm geriye dönük maaşlarla birlikte güncel maaşların da ödendiğini ifade eden Fellahoğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“1-LTB çek yasağında idi ve 14 Şubat 2014’te bu yasaktan Belediyemizi kurtardık.

2-Tahsilat hiç yapılamıyordu.

3-Çalışanlarımız eylemlerden, ateşlerden, yorulmuştu, moralsizdi.

4-Bankalara olan yüksek faizli borçlar düşük faizlerle yeniden yapılandırıldı.

5-Şehrimize hizmetler yeniden verilmeye başlandı.

6-Suriçinin önünü açıp canlanmasına katkı koyan Asmaaltı yayalaştırılması yapıldı.

7-Bir ay boyunca süren Tiyatro festivalini yeniden gerçekleştirdik.

8-Yaşlılarımıza hizmet veremeyecek duruma getirilen birim çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile yeniden hizmet vermeye başladı.”