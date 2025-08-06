‘Tarihe bakan bunu görür’

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs meselesinde barışın önündeki en büyük engelin Rum tarafı olduğunu söyledi.

Öztürkler, bu durumun tarih boyunca defalarca belgelerle ortaya konduğunu belirtti.

Öztürkler, Sönmezliler Ocağı’na yaptığı ziyarette, Kıbrıs sorununun yıllardır aynı zihniyet tarafından sabote edildiğini ifade ederek, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal eden, darbe yapan, Annan Planı’na hayır diyen ve Crans Montana’da müzakere masasını deviren hep aynı anlayıştır” dedi.

Ziyaret sırasında Rum Meclisi Başkanı Annita Dimitriu’nun Türkiye ve KKTC’yi hedef alan açıklamalarına da yanıt veren Öztürkler, Dimitriu’nun Rum tarafını “tutarlı ve çözüm yanlısı” olarak tanımlamasını “gerçeklerin çarpıtılması” olarak değerlendirdi.

Kamera açıkken barış, kapandığında masa devriliyor

Rum tarafının diplomatik platformları sadece prestij aracı olarak kullandığını kaydeden Öztürkler, “Güney Kıbrıs, her zirveyle yeni bir sezon açıyor ancak çözüm sahne dekorunun ötesine geçemiyor” ifadelerini kullandı.

Rum liderliğinin şeffaflıktan uzak bir diplomasi yürüttüğünü savunan Öztürkler, “Ülkelerini yabancı çıkarların oyun alanına çevirenlerin, başkalarına uzlaşmazlık suçlaması yöneltmesi trajikomiktir” dedi.

Türkiye’nin garantörlüğünden ve Türk askerinin adadaki varlığından asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Öztürkler, Rum tarafına, çözüm istiyorlarsa tarihe ve gerçeklere objektif bir şekilde bakmaları çağrısında bulundu.

Aynı kilit, farklı anahtarla açılmaz

Öztürkler, zihniyet değişmeden müzakere masalarının anlam taşımayacağını belirterek, “Aynı kilit, farklı anahtarla açılmaz. Sorunun çözümü için zihinsel dönüşüm şarttır” dedi.

Esenyel: Varoluş mücadelesiyle bu topraklarda yaşıyoruz

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel ise Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda yaşam hakkını, TMT ruhuyla mücadele eden mücahitlerin cesareti ve fedakârlığına borçlu olduğunu söyledi.

Cemal: Denktaş’a yönelik yazılara tepki

Sönmezliler Ocağı Asbaşkanı Akay Cemal ise Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a yönelik bazı yazıları protesto ettiklerini belirtti.

Ziyaretin sonunda hediye teatisinde bulunuldu.