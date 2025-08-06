250 Sterline Kıbrıs

Başbakan Ünal Üstel, Ada Kıbrıs Projesi kapsamında AJet iş birliğiyle başlatılan 250 sterlinlik gidiş-geliş Londra–Ercan uçuş kampanyasının Londra'daki tanıtımında, yeni seferlerin KKTC turizminin gelişimine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Londra–Ercan Uçuş Tarifesi Lansmanı’na Başbakan Ünal Üstel’in yanı sıra Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ile çok sayıda davetli katıldı.

Lansmanda konuşan Üstel, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin lokomotif sektörü turizmdir. Turizmin gelişebilmesi için en önemli unsur ulaşımdır. Ülke olarak tüm kaynaklarımızı turizme endeksliyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz bu projenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Tarih boyunca Kıbrıs Türk halkının çeşitli ambargolara maruz kaldığını hatırlatan Üstel, “Bu ambargolar nedeniyle halkımız dünyanın farklı bölgelerine, en çok da İngiltere’ye göç etmek zorunda kalmıştır” ifadelerini kullandı.

Uygulanan ambargoların büyük ölçüde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle aşıldığını vurgu-layan Üstel, “Ülkemizde tüm sektörler ayakta kalma mücadelesi veriyor. Ancak en büyük mücadele turizm alanında yaşanıyor. Gerek bizler gerekse iş insanlarımız, bu alandaki ambargoları aşmak için yoğun çaba sarf ediyor” dedi.

Başbakan Üstel, bu yeni seferlerle yolcularımız artık daha uygun şartlarda KKTC’ye ulaşabilecek. Bu adım, turizmimizin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Ataoğlu: Bu bir başlangıç

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu da söz konusu çalışmanın uzun süredir sürdürüldüğünü ifade ederek, “Bu köprü, bugün THY ve AJet yetkilileri sayesinde buradaki çocuklarımızın ata topraklarına daha aktif şekilde gelmelerini sağlayacak” dedi.

AJet’in Londra–KKTC uçuşları için belirlenen özel fiyatın bir yıl süreyle geçerli olacağını ve bunun sade-ce bir başlangıç olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “İsteğimiz, artık bu fiyatlarla ata topraklarınıza daha rahat ve kolay şekilde gelmenizdir. Bu kadar yıldır çaresizlikten ve imkânsızlıktan dolayı tercih edilen güneyin artık tercih edilmemesidir. Ada Kıbrıs sizi çağırıyor” diye konuştu.

Bolat: Ada Kıbrıs Projesi KKTC’nin tanıtımına katkı sağlayacak

THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ise konuşmasında, Ada Kıbrıs Projesi’nin KKTC’nin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

“KKTC bizim için sadece bir destinasyon değil, ortak tarih, kültür ve değerlere sahip olduğumuz bir kardeşliktir” diyen Bolat, AJet markasıyla Londra Stansted Havalimanı ile KKTC arasında uygulanacak 250 sterlinlik gidiş-dönüş özel tarifeyle ulaşımı kolaylaştıracaklarını söyledi.

Meryem Uzerli tanıtım yapacak

Bolat ayrıca, proje kapsamında hazırlanan tanıtım filminde oyuncu Meryem Uzerli’nin yer alacağını ve bu filmin KKTC’nin güzelliklerini uluslararası alanda tanıtacağını açıkladı.