‘Niyet ve istek yok’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart; iki liderde de Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik çabalarını ilerletme isteği olmadığını söyledi.

Fileleftheros gazetesi: “Farklı Değerlendirmelerle Son Görüşme” başlığı altında verdiği haberde, görev süresi dolan Stewart’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e veda ziyaretinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Stewart görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabaların devamı için gerekli olan niyet ve isteğin liderler düzeyinde bulunmadığını” dile getirdi.

“Hayal kırıklığı yaratan şeylerden birinin tarafların resmi tezlerinde çok az ortak nokta bulunması olduğunu” vurgulayan Stewart, “karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulunması isteğinin gerekli olduğunu” ifade etti.

Hristodulidis’le görüşmesinde, tüm desteği ve iş birliği için son kez teşekkür etme fırsatı yakaladığını belirten Stewart, “BM’nin, soruna bir çözüm bulmaları gereken Kıbrıslılara tam destek vermeyi sürdüreceğini” vurguladı.

Görevi kendisinden devralacak kişiye ne gibi tavsiyeler vereceği şeklindeki bir soruya karşılık ise Stewart; “Şu andaki durumun, birkaç yıl öncesine göre daha iyi olduğunu, devam eden bir iş birliği ve Genel Sekreterin liderliğinde bir dizi görüşmenin var olduğunu ve ilerleme sağlanmasına çok iyi odaklanmış bir kişisel temsilci bulunduğunu” söyledi.

Stewart: “Halefime tavsiyem, Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanmasını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaktır ve biliyorsunuz, ben Kıbrıs sorununun çözülebilir bir sorun olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs halkının ortak çok şeyi olduğunu, hiçbir sorunu bulunmadığını” öne süren Stewart “tarafların resmi tezleri arasında çok az ortak noktanın bulunmasını hayal kırıklığı yaratan bir unsur olarak görüyorum” dedi.

Tatar, Stewart’ı kabul etti; yaptığı açıklamanın kendilerini üzdüğünü ifade etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görev süresi 9 Ağustos’ta sona erecek BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Cumhurbaşkanı Tatar görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı açıklamada Stewart ile dört yıldır birlikte çalıştıklarını ve kendisiyle bir dostluklarının geliştiğini belirtti.

İki devletli çözüm konusunda ısrarcı olduklarını belirten Tatar, Stewart’ın giderayak yaptığı açıklamanın kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Stewart’ın görüşmede “yanlış anlaşıldım” dediğini belirttiğini kaydeden Tatar, “Stewart’a görev tanımın, böyle bir açıklama yapmaya müsaade etmez” dediğini aktardı.

Stewart’a, “Kıbrıs’ta iki eşit taraf var. Her ne kadar KKTC tanınmamış olsa dahi sizin bu eşitliği korumanız ve bu eşitliğe saygı duymanız gerekiyor. Rum’un söylediği kendisini bağlar, benim söylediğim de beni bağlar. Bize yönelik açıklamanda ‘şu hiçbir zaman olmayacak’ şeklinde bir ifade kullanamazsın” dediğini aktaran Tatar, bir müzakerenin başlayabilmesi için egemen eşitliklerinin kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

