Sürücüleri uyardı

Yapay zeka destekli kameralar trafikte yeni bir dönem başlatırken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yeni sistemin hem caydırıcılığı artıracağını hem de trafik denetimlerinde etkinlik sağlayacağını belirtti.

Bakan Arıklı, mevcut sistemlerin artık miadını doldurduğunu, bu nedenle Türkiye Savunma Sanayi’ne bağlı RADARSAN’dan modern sistemlerin temin edildiğini söyledi. tv2020’de Gündem Özel programına telefon bağlantısıyla katılan Bakan Arıklı, yapay zeka destekli kameralar hakkında bilgi verdi.

Birçok kural ihlali anlık olarak tespit edilecek

Bakan Arıklı yeni sistemin sadece sürat değil, diğer trafik suçlarını da kaydedeceğini belirterek, şunları ifade etti:

Yeni sistemde 130 kamera sabit noktalara, 20 kamera ise polis araçlarına yerleştirilecek. Mobil kameralar, görevli araçlarla sürekli devriye halinde olacak. Kameralar; hız ihlali, şerit değiştirme, emniyet kemeri takmama, sürüş sırasında cep telefonu veya sigara kullanımı gibi birçok kural ihlalini anlık olarak tespit edecek. Her kamera aynı zamanda yüksek çözünürlüklü video kaydı alacak ve elde edilen görüntüler doğrudan polis merkezine iletilecek.

Yeni sistem sayesinde trafik ihlalleri polis ekranlarına anında yansıyacak. Özellikle Rum plakalı ve kiralık araçların yol açtığı ihlallerin cezaya dönüştürülmesinde yaşanan sorunların bu sistemle aşılması hedefleniyor. Cezalar ayrıca sürücülerin cep telefonlarına SMS yoluyla iletilecek. Yeni sistem, elektrik kesintilerine karşı solar enerji ile desteklenecek. Böylece bilgi aktarımında kesinti yaşanmayacak.”

Tüm sınır kapılarına konulacak

Bakan Arıklı, Metehan Sınır Kapısı, Ercan Havalimanı ve deniz limanları dâhil tüm geçiş noktalarına anlık bilgi aktarımı sağlanacağını belirtti. Bu sayede ihlal yapan araçlara sınır kapılarında anında tebligat yapılabilecek.

Arıklı, sistemin tamamının Türkiye Cumhuriyeti tarafından hibe edildiğini belirterek ikinci bir 150 kamera talebinde daha bulunulacağını söyledi. Hibe olmaması durumunda yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkılacağı bilgisini verdi.

Arıklı, sistemin amacının ceza kesmek değil, can kayıplarını önlemek olduğunu belirtti.

Yeni nesil sistemin e-Devlet ile entegre edilmesi için teknik çalışmaların sürdüğünü belirten Arıklı, yakın zamanda vatandaşların trafik cezalarını e-Devlet portalı üzerinden görüntüleyebileceğini ve isteyenlerin video kaydını da izleyebileceğini söyledi.

Yol çalışmalarını yerinde inceledi

Bu arada Bakan Arıklı dün Güvercinlik-Çayönü yolundaki yenileme çalışmalarını inceledi.

Arıklı, Güvercinlik-Çayönü yolu projesine destek veren Türkiye Cumhuriyeti’ne, bağlantı yolunun yapımında iş birliği sağlayan Gazimağusa ve Beyarmudu belediyelerine, ayrıca çalışmaları yürüten müteahhitlere teşekkür etti.

Güvercinlik-Çayönü yolunun Karayolları Master Planı Uygulama Protokolü kapsamında yeniden yapıldığını hatırlatan Arıklı, kısa bir duraklamanın ardından çalışmaların hızla devam ettiğini ve artık tamamlanma aşamasına gelindiğini söyledi.

Bağlantı yolundaki yenileme çalışmalarının da yakında sona ereceğini belirten Arıklı, “Her iki güzergâhın onarımı, bölge halkının uzun süredir talep ettiği bir konuydu. Gecikmeli de olsa bu beklentilerin karşılanması bizleri memnun ediyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025, 09:52