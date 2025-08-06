Yaş kararları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiği, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun atandığı bildirildi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç "korgeneralliğe", 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul "tümgeneralliğe" terfi aldı. 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Sinan Gökoğlan ise emekli oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 2025 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla karara bağlandı.

Bu kapsamda, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi, 29 generalin görev süreleri bir yıl, 478 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.

Söz konusu terfiler, 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.

Erdoğan’ın onayıyla yapılan düzenlemeler

* İki general ve amiral bir üst rütbeye yükseltilmiş, 61 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.

* 29 generalin görev süresi bir yıl, 478 albayın görev süresi ise iki yıl uzatıldı.

* İki general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2025 tarihinden, 43 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025 tarihinden itibaren emekliye sevk edildi.

* 30 Ağustos 2025 itibarıyla general ve amiral sayısı 316'dan 332'ye çıktı.

Terfi edenler ve atananlar

* Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Bahtiyar Ersay ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Rafet Dalkıran orgeneralliğe terfi ettirildi.

* Kara Kuvvetlerinden Tümgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Rasim Yaldız, Fedai Ünsal, Muammer Alper, Tuncay Altuğ ve Ahmet Kuramahmut korgeneralliğe yükseltildi.

* Deniz Kuvvetlerinden Tümamiral Rafet Oktar koramiralliğe, Hava Kuvvetlerinden Tümgeneral Ergin Dinç korgeneralliğe terfi ettirildi.

* Kara Kuvvetlerinden Tuğgeneraller Aydın Kılıç, Süleyman Akbay, Tolga Genç, Gökhan Çelik, Levent Sabahattin Güldağı, Cem Kamil Sağcan, Nurettin Hakan Büyükçulha, Soner Oruçoğlu, İlker Ertuğrul, Sebahattin Kalkan, Ümit Durmaz, Eray Üngüder, Osman Akyıldız, Ercan Eroğlu ve Ahmet Hamdi Ataç tümgeneralliğe terfi ettirildi.

* Deniz Kuvvetlerinden Tuğamiraller Mehmet Savaş Eser, Aziz Bakioğlu ve Timur Yılmaz tümamiralliğe, Hava Kuvvetlerinden Tuğgeneraller Ertan Uzun, Vedat Öncel ve Serkan Gökhan Can tümgeneralliğe yükseltildi.

