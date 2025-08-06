Ülke genelinde 28 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında toplam 83 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Aynı dönemde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde toplam bin 953 trafik suçu rapor edildi. Bu kontroller sonucunda 126 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığının açıklamasına göre; söz konusu kazalardan 21’i yaralanmalı, 61’i ise hasarlı olarak kayıtlara geçti. Kazalar sonucu yaklaşık 4 milyon 952 bin TL'lik maddi hasar meydana geldi.

Trafik kazalarının 26’sı süratli araç kullanmak, 16’sı dikkatsiz sürüş, 15’i kavşakta durmamak, 14’ü yakın takip ve 12’si diğer etkenlerden kaynaklandı. Kazalar en çok Girne’de (28), ardından Lefkoşa (26), Gazimağusa (21), İskele (4) ve Güzelyurt’ta (4) yaşandı.

126 araç trafikten men edildi

Aynı dönemde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde toplam bin 953 trafik suçu rapor edildi. Bu kontroller sonucunda 126 araç trafikten men edilirken, 9 sürücü tutuklandı.

En sık karşılaşılan trafik suçları arasında sürat, dikkatsiz sürüş, seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak, seyrüsefersiz ve sigortasız araç kullanmak yer aldı. Ayrıca, mobil radar cihazlarıyla yapılan denetimlerde de çok sayıda sürat ihlali tespit edildi.

Yetkisiz yolcu ve eşya taşımacılığı, cam filmi, koruyucu başlık eksikliği ve ışık donanımına uymama gibi ihlallerin yanı sıra toplamda 588 farklı trafik suçu da kayda geçti.

Polis, trafik güvenliğinin sağlanması adına denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Tespit edilen başlıca trafik suçları

Sürat: 894

Mobil radar ile tespit edilen sürat ihlali: 193

Alkollü araç kullanmak: 53

Seyrüsefersiz araç kullanmak: 106

Dikkatsiz sürüş: 36

Ehliyetsiz araç kullanmak: 14

Cep telefonu kullanmak: 18

Emniyet kemeri takmamak: 29

Trafik levhalarına uymamak: 89

Trafik ışıklarına uymamak: 6

Muayenesiz araç kullanmak: 47

Sigortasız araç kullanmak: 29

Yetkisiz yolcu/eşya taşımacılığı: 10

Cam filmi, koruyucu başlık eksikliği ve diğer ışık ihlalleri: 19

Diğer çeşitli trafik suçları: 588