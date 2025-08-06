Soruşturma yapılacak

Gönyeli’de Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Nijerya uyruklu üniversite öğrencisi Solomun Chison Ejhonor tutuklandı. Zanlının evinde yapılan aramada hintkeneviri olduğu düşünülen madde ele geçirildi. Zanlı hakkında 3 gün ek süre alınırken, ele geçirilen maddenin analize gönderileceği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; 4 Ağustos 2025 saat 17.30 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından zanlının ikametgahında arama yapıldığını söyledi.

Polis; yapılan aramada salon kısmındaki masa üzerinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü madde tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti.

Polis; Ejhonor’un olay yerinde suçüstü tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Soruşturma kapsamında alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu kaydeden polis, ayrıca uyuşturucu maddenin analiz için Devlet Kimya Laboratuvarı'na gönderileceğini ifade etti. Polis; soruşturma aşamasında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; hakkında uyuşturucu tasarrufu suçundan soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

