Açın kapıları

Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ

Mülkiyetle ilgili tutuklamalar yüzünden sınır kapılarının kapatılması yönünde açıklama yapan fanatik Rum siyasilere, en anlamlı mesajı karşılıklı geçişlerdeki artışlar veriyor. Özellikle son 3 günde Metehan Sınır Kapısı’ndan geçişlerin artması nedeniyle dün yine uzun araç kuyrukları oluştu, sıcaktan bunalan sürücüler liderlere ‘yeni kapı açılması yönünde’ çağrıda bulundu.

Kuzeyden güneye geçişlerde 3 muhaceret kapısı olmasına karşın, güneydeki 3’üncü kapının ‘oyalama taktiğiyle’ açılmaması nedeniyle Rum liderliğinin BM ve AB tarafından uyarılmasını isteyen sürücüler “daha çok kapı ve daha çok temas istiyoruz. Muhaceret işlemlerinin de basitleştirilmesi gerekir” dedi.

Ne dediler…?

Derya Koral

“Metehan’da sürekli eziyet çekiyoruz. Yetkililer ne zaman çare bulacaklar. Eğer kapılar kapanırsa biz daha çok etkileniriz. Daha fazla kapı açılmalıdır.”

Mustafa Yakınel

“Bir saati aşkın bekliyoruz. Daha düzgün bir sistemle kapılardaki geçişler rahatlatılabilir. Ancak bu sorun sadece Türk tarafı değil, Rum tarafından da kaynaklanıyor. Her iki tarafta da önlem alınmalı.”

Mustafa Bay

“Resmen işkence yaşıyoruz. İnsanlara bu eziyeti çektirmemeleri ve kapılardaki sorunları çözmeleri lazımdır.”

Mesut Yerli

“Açsınlar tüm kapıları, tek kapıyla olmaz. Dünya kadar araç geçiş yapıyor.”

Mahmut Koral

“Bir saati geçti, bekliyoruz. Yeni kapılar açılmadan bu sorun çözülmez. Yeni geçiş kapıları açılırsa o zaman her iki taraf da rahat eder.”

Salih Ali Alioğlu

“Güneye 6 yolcu götüreceğim ancak bir saattir bekliyorum. Yolcular uçağı kaçıracak. Bir de turist gelmesini istiyorlar. İnsanlar kapılarda perişan mı olsun.”

Muhammet Gürkan

“Uzun süredir bekliyoruz, durumumuz vahim. Eğer kapılar kapanırsa bu bizim karımıza olmaz.”

Sami Gülakdeniz

“Sürekli sorun yaşamaktan sıkıldık. Turist taşıyorum yolcu karşılamaya gideceğim ama 25 dakika önce uçak indi ama ben havaalanına gidemedin. Kapıların genişletilmesi lazım, yeni kapılar açılması lazım.”

Kenan Rüstemoğlu

“Yeni kapıların açılması şart, eğer açılmazsa yaşanan sorunlar asla sona ermez.”

Salih Urfalı

“Güneye parça almak için gidiyorum. Bizim tarafta bulamadım, o yüzden güneyden alacağım. Bir saati geçti ki burada sıra bekliyorum. Görünen o ki bir yarım saat, 40 dakika daha bekleyeceğiz. Kıbrıs Türkü’nün çektiğini, daha ne çekeceğini Allah bilir. Bu sınır kapısındaki yoğunluğu azaltacak çalışmalar yapılmasını istiyoruz. Birkaç kapı daha olsa, çok iyi olur.”

Kemal Öz

“Havaalanından yeğenimi almak için güneye geçiyorum. Bir saatten fazladır bekliyorum. Metehan Sınır Kapısı’nda bu yoğunluk sürekli yaşanıyor ama bir çözüm üretilemiyor. Daha fazla sınır kapısı olsa, çok daha iyi olur.”

Mehmet Direkçi

“Güneye, arabanın ruhsatını çıkarmak için gidiyoruz. Arabanın kliması arızalı, sıcaktan yanıyoruz. Bugün bir buçuk saattir bekliyoruz. Metehan Sınır Kapısı’nda iki şerit yetersiz. Ayrıca diğer sınır kapılarında da araç ruhsat işlemleri yapılmalı. Hatta daha fazla yeni sınır kapısı açılmalı ki buradaki yoğunluk azalsın.”

Şebnem Hızlıel

“Trafik ilerlemiyor. Yıllardır burada yaşanan bu sorunu bir türlü çözemediler. Yolu mu genişletirler, yeni kapılar mı açarlar bilmem ama zamanımız çok değerli. Saatlerce beklemek zorunda kalıyoruz. Yetkililer acilen buna bir çözüm bulmalı.”

Altan Karaçay

“Güneyde oğlumun testleri var ve bizim tarafta olmadığı için sağlık amaçlı güneye geçiyorum. Koca Lefkoşa bu kapıya muhtaç bırakılıyor. Metehan Sınır Kapısı’nda insanlar saatlerce bekliyor. Yaşlısı, hastası, çocuğu olan var ve herkes bir çözüm bekliyor. Yetkililerin bu soruna kısa sürede çözüm bulması gerekiyor.”

Mustafa Karadayı

“Güneye, havaalanına gidiyoruz ve bir saatten fazladır buradayız. Yıllardır yaşanan bu sorunu çözemediler. Bundan sonra çözeceklerine dair de bir umudumuz kalmadı. Yeni sınır kapılarının önemi artıyor. Bu noktada, Alayköy ile Haspolat sınır kapılarının açılması gerekiyor.”

İlsem Bozkurt

“Mevcut sınır kapısının rahatlatılması için gerekli çalışmalar yapılmalı. Ya yeni bir sınır kapısı açılsın ya da mevcut Ledra Palace Sınır Kapısı araç trafiğine açılmalı. Bu kadar insanın güney tarafına geçtiğini onlar da biliyor. Her sebepten kavga etmek yerine bu konuda bir orta yol bulunabilir.”