‘Yapmadım’ diyor

Lefkoşa’da sahte vekaletname düzenleyerek kendisine ait olmayan bir daireyi satmaya çalıştığı tespit edilen Adem Tekeneciler, polis tarafından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruş-turma amaçlı 2 gün ek süre alındı.

Duruşmada zanlının şikayete konu olan evi değil, kendisine ait daireyi A.K.’ye satacağını söylediği akta-rıldı. Polis, zanlının 8 Temmuz 2025 tarihinde, Ortaköy’de bulunan ve kendisine ait olmadığını bildiği bir daireyi borçlarına karşılık A.K.’ye satmak maksadıyla, sahte beyanla kendi adına satış için yetkili olabileceği bir vekaletnamenin hazırlanmasını sağladığını belirtti.

Polis, zanlının bu sahte vekaletnameyi A.K.’ye vererek tedavüle sürdüğünü ifade etti. Olayla ilgili 29 Temmuz tarihinde yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, aynı gün zanlı hakkında tutuklama emri alındığını ve 4 Ağustos tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek yakalandığını aktardı. Polis, zanlının sözlü beyanında, konu edilen daireyi değil, kendisine ait başka bir daireyi satma istediğini öne sürerek suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Polis, bu beyanın araştırılacağını ve sahte olduğu iddia edilen belgenin incelenmek üzere uzmana gön-derileceğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme; talebi değerlendirerek zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

