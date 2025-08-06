Ammadi Murat yuvasına kavuştu

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi tamamlanan ve Ammadi Murat adı verilen deniz kaplumbağası, Dr. Doğan Sözbilen ve şarkıcı Ece Seçkin eşliğinde yuvasına uğurlandı. Ayrıca Meritta’da yurt dışından alanında uzman isimlerin de katıldığı ‘Plastik Kirliliğinin Deniz Kaplumbağaları Üzerine Etkisi ve Tedavi Yöntemlerinin Geliştirilmesi’ konulu çalıştay düzenledi.

Dördüncü çalıştay düzenlendi

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen çalıştay, 1-3 Ağustos tarihleri arasında Lefkoşa’da gerçekleştirildi. “Plastik Kirliliğinin Deniz Kaplumbağaları Üzerine Etkisi ve Tedavi Yöntemlerinin Geliştirilmesi” temalı etkinliğe, yurt dışından uzman isimler de katıldı.

Merkez Müdürü Biyolog Silem Sargın Kara başkanlığında düzenlenen çalıştaya, Doç. Dr. Giorgia Gioacchini, Prof. Dr. Eyup Başkale, Dr. Doğan Sözbilen, Dr. Ayfer Şirin ve Veteriner Hekim Mehmet Özay Bedizci katıldı.

Çalıştayda, deniz kaplumbağalarından alınan kan, organ ve doku örnekleri üzerinden yapılan bilimsel araştırmalarda, kimyasal kirleticiler ve metal birikimi üzerine veriler paylaşıldı. Ayrıca gelecekteki araştırmalarda kullanılacak örneklerin toplanma ve saklanma koşullarına dair bir protokol geliştirildi. Nekropsi çalışmaları ile tanı ve tedavide kullanılan deneysel cerrahiler ve modern yöntemler de ele alındı.

Doğal alanına uğurlandı

Etkinliğin ikinci gününde, tedavisi tamamlanan "Ammadi Murat" isimli deniz kaplumbağası, şarkıcı Ece Seçkin ve Dr. Doğan Sözbilen eşliğinde doğal yaşam alanına bırakıldı.

Etkinlik, Merit Royal ve Merit Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında gerçekleştirildi. Etkinliğe otel yöneticileri, misafirler, bilim insanları, doğaseverler ve kaplumbağanın kurtarıcısı Şalvar Kaptan katıldı.

Haziran ayında boğulma riski nedeniyle merkeze getirilen, yaklaşık 60-70 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek Caretta caretta türü deniz kaplumbağası, tedavi sürecinin ardından yeniden denize bırakıldı.