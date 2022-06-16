‘Fed’ gaza bastı

Amerikan Merkez Bankası (Fed) son yılların en yüksek faiz artışına giderek faizi 75 baz puan yükseltti.

1994 yılından beri ilk defa bu kadar yüksek bir faiz artışı gerçekleştiren Fed, yükselen enflasyon ile mücadele etmek için para politikasında sıkılaşmaya gitti.

Piyasa da Fed Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 75 baz puan faiz artışına gitmesini bekliyordu.

Böylece Fed, son üç toplantıda toplamda 150 baz puanlık faiz artışa giderek federal fonlama faiz aralığını yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti.

Fed faiz artırımı kararını 1’e karşı 10 oyla aldı.

Fed, ABD ekonomisi için 2022 Yılı büyüme beklentisini yüzde 2,8’den yüzde 1,7’ye düşürdü. Fed ayrıca, bundan sonrası için daha hızlı faiz artışlarına gideceğinin sinyalini verdi.

Fed yıl sonuna kadar 175 baz daha faiz artırabileceği ve yıl sonunda faizi yüzde 3,4’e yükseltebileceği mesajını verdi.

“Toparlanmış görünüyor…”

Fed açıklamasında, “Genel ekonomik aktivite, ilk çeyrekteki düşüşün ardından toparlanmış görünüyor. İstihdam kazanımları son aylarda güçlüydü ve işsizlik oranı düşük kaldı. Enflasyon, pandemi, daha yüksek enerji fiyatları ve daha geniş fiyat baskılarıyla ilgili arz ve talep dengesizliklerini yansıtarak yüksek kalmaya devam ediyor” denildi.

Bir sonraki karar 27 Temmuz’da

Fed, bir sonraki faiz kararını 27 Temmuz tarihinde açıklayacak. Fed’in diğer faiz kararları 21 Eylül, 2 Kasım ve 14 Aralık tarihlerinde açıklanacak.

Fed, Mart ayında 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına gitmiş ve politika faizini 25 baz puan artırmıştı. Mayıs ayında ise 2000 yılından beri ilk defa 50 baz puan faiz artışı gerçekleştirmişti.

