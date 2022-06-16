‘Başa bela oldu’

Güney Kıbrıs’ta, İngiliz sömürge döneminde istimlak edilmiş ancak istimlak maksadı için kullanılmadığından 1955’te mahkeme kararıyla sahibine iade edilmiş Kıbrıs Türk malı arazinin, Kıbrıslı Türk sahipleri tarafından talep edildiği, bu durumun da söz konusu malları kullanmakta olan Rum “göçmenleri” mağdur ettiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, konuyla ilgili haberi “1955 Kararları Belası… Göçmenler Eskiden İstimlak Edilmiş ve Kıbrıslı Türkler Tarafından Talep Edilen Mülkler Yüzünden Ortada Kalıyor… Devletin Tedbirsizliğinin ve Kötü İcraatlarının Cezasını Ödüyorlar” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete, Ay. Andoniu bölgesinde Limasol Marinası yapıldığı için bugün Türk malı arazinin değerinin fırladığına işaret ederek, orayı kullanmakta olan Rumların araziden çıkarılmak istendiğini yazdı, bu durumun tek olmadığına dikkat çekti.

Habere göre Rum İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan “Kıbrıs Türk Mallarını İdare Dairesi Müdürü Yorgos Matheopulos, Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesine, Ay. Andoniu’daki (Limasol Marinası bölgesi) Kıbrıs Türk malı arazi hakkında brifing verdi. Söz konusu arazinin, Türk malı olmasına rağmen hiçbir zaman Kıbrıs Türk Malları Vasiliği uhdesi altına girmemiş, şahsına münhasır bir vaka olduğunu söyledi.

Matheopulos, arazinin Vasilik uhdesi altına girmeme sebebini ise şöyle izah etti:

"1955’ten önce İngiliz sömürge hükümeti tarafından Limasol limanı inşa edilmesi için istimlak edildi. Yasaya göre üç yıl içerisinde değerlendirilmesi gerekirken bu yapılmadığından, Kıbrıslı Türk mal sahibi (haberden anlaşıldığı kadarıyla 1974'ten sonra) dava açarak malının iadesini istedi. Mahkeme malın iadesi talebini haklı buldu. Davacının gerekçeleri arasında, hukuken arazinin mülkiyetini 1974’ten sonra edinmiş olduğu, Vasilik yasasında da 1974’ten önce edinilmiş ve Rum tarafında bulunan malların Vasilik yönetimine girmesinden söz edildiği vardı. Söz konusu mal sahibi malı 1974’ten sonra edindiği için İçişleri Bakanlığı uhdesindeki Vasilik yönetimine giren Kıbrıs Türk malları kategorisine girmiyor."

Damat devrede

Matheopulos, Nisu’da (Dizdarköy) da, eski Kıbrıs Cumhuriyeti Mahkeme yargıcı Kıbrıslı Türkün, bugün İngiliz damadı (Londra’daki ETON College’de Eski Yunan Tarihi öğretim üyesi) tarafından yönetilmekte olan geniş çaptaki mülkten de Rum göçmenlerin çıkması istendiğine işaret etti.

Bu meselede Rum Bakanlar Kurulu’nun 2012 tarihli kararı bulunduğunu söyleyen Matheopulos, bugünkü mal sahibinin, malın önceki sahibi olan Kıbrıslı Türkün damadı olduğunu belirtti. Geniş çaplı malın içerisine Rum göçmenler tarafından konutlar inşa edildiğini, bir kısmında Lefkoşa-Limasol çevre yolu, içerisine 22 işyeri ve çeşitli münferit iş yerleri kurulmuş çiftlik ve sanayi bölgesi bulunduğunu anlattı.

Gazete Rum Bakanlar Kurulu’nun 2012’deki kararında mal sahibine, konut inşa edilmiş, çevre yolu ve sanayi bölgesinin olduğu kısmının istimlaki için 6 milyon 544 bin 360 Euro ödenmesini kararlaştırdığı ancak münferit işyerlerinin bu kararın dışında kaldığını yazdı. Münferit işyerlerini kullanan Rum göçmenlerin mal sahibine, anlaşacakları miktarda kira ödemesi gerektiğini belirten gazeteye göre, söz konusu malları kullanan Rum göçmenler, Kıbrıslı Türk mal sahibinin kendilerinden fahiş kira istediğini, hukuken hak arama olanakları olmadığını söylüyor ve Rum yönetiminin konuya müdahale etmesini istiyor.