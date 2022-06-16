Atun umutlu konuştu

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Ankara’ya giden Maliye Bakanı Sunat Atun’un gündeminde, elektrik üretim kapasitesinin artırılması, kesintisiz akaryakıt tedariki ve kur korumalı mevduat sistemine KKTC’nin de dahil edilmesi yer alıyor.

Ankara’da bulunan Maliye Bakanı Atun, canlı telefon bağlantısıyla katıldığı BRT’deki programda, yapacağı temasların gündemiyle ilgili bilgi verdi.

Atun, elektrik üretimine ilişkin sorunlar bulunduğuna işaret ederek “Arz güvenliğimizi güçlendirmemiz, daha istikrarlı ve iyi noktaya taşımamız gerekiyor” dedi.

Atun, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Türkiye Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile biraraya geldi… Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Atun, kur korumalı mevduat sisteminin ülkeye getirilebilmesi için son durumu gözden geçirdiklerini söyledi…

Maliye Bakanı Sunat Atun, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile biraraya geldi.

Yaklaşık bir saat süren heyetler arası toplantının ardından iki bakan baş başa görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Görüşme sonrası değerlendirmede bulunan Bakan Atun, artık kur korumalı mevduat sistemini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne getirmeleri gerektiğini söyledi…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin etkin bir Türk Lirası bölgesi olduğunu hatırlatan Bakan Atun, finansman kaynak ve kredi ihtiyaçlarının görülebilmesi için kur korumalı mevduat ve sistemle alakalı olarak bu alanda istikrarlı sürdürülebilir bir süreç yönetmeleri gerektiğini, bu sistemin ülkeye getirilmesi için son durumu gözden geçirdiklerini ifade etti…

İki haftaya somutlaştırılacak

Bakan Atun, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Merkez Bankası, KKTC Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığına bağlı bürokratlardan oluşan bir çalışma grubunun çevrimiçi toplantılarla süreci takip ettiğine işaret ederek şöyle konuştu:

“İki haftaya kadar bunu somutlaştırma noktasına gelebileceğimiz yönünde düşüncem var. Tabi bu esnada yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yürürlükteki para politikası ve buna ilişkinde önümüzdeki dönemin vizyonu üzerine Sayın Başkandan bilgiler aldık. İstişare ettik”

Türkiye Cumhuriyeti’nde ekonomiye yön veren noktalarla istişarelerde bulunarak onların vizyonunu bilmeleri ve izledikleri politikaları öğrenmelerinin son derece önemli olduğunu belirten Atun, bu şekilde de ülkede aynı paralelde ve doğru politikalarla yönetmeye devam edeceklerini söyledi.

Maliye Bakanı Atun, temaslarını tamamlamasının ardından bu sabah ülkeye dönmeyi planladığını da ekledi.

