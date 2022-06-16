El broşürü dağıtıldı

Kıbrıs Türk Memur Sendikasının (Memur-Sen), "Yanlış ekonomi politikalarını protesto etmek ve dur demek için", Pazartesi gününden itibaren KKTC genelindeki Devlet dairelerinde başlattığı "Zamlara Hayır Diyoruz" eylemi devam ediyor.

Sendika, bütün dairelerde Yönetim Kurulu tarafından el broşürü dağıtıldığını bildirdi.

Açıklamada, TL’nin değer kaybına bağlı olarak fiyat artışlarının kontrolsüz bir biçimde sürdüğüne ve tüm sektör çalışanlarının alım gücünün sürekli düştüğüne dikkat çekildi.

Memur-Sen'in hükümeti acil önlem almaya çağırdığı açıklamasında şunlara yer verildi:

"İnsanımızın hayatta kalabilme sınavı gittikçe zorlaşmakta, üretim maliyetleri yükseldikçe sanayiciden hayvancıya, çiftçiye tüm sektörler gittikçe üretimden kopmaktadır. Çalışan ve emeklilerin alım güçleri sürekli düştüğünden temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamamaktadırlar. Diğer bir deyişle, artık ekonomik çarklar dönmüyor. Memur-Sen olarak bu noktada hükümeti acil önlem almaya çağırıyoruz.

Bütün bu söylediklerimizin dışında kontrolsüz fiyat artışları süratle denetim altına alınmazsa toplumsal patlamalarla, adli suçların artışı kaçınılmazdır. Son olarak iktidarı da muhalefeti de siyasi hesapları bir yana bırakarak halkımızın refahı odaklı ortak çözüm üretmeye çağırıyoruz. Ve bir kez daha 'zamlara hayır' diyoruz."

