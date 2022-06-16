Eğitimde özelden, devlete geçişler artacak

Özlem ÇİMENDAL

Akaryakıt ve elektrik ücretlerinin yanı sıra dövizdeki hızlı yükseliş, çocuğunu özel okullardan okutan aileler için büyük dert oldu. Yeni öğretim yılında özelden, devlete geçişlerin artacağına dikkat çeken CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “Gerçeği, gümbür gümbür geleni konuşmak zorundayız. Her durumda hem devlette, hem evlerde bir sürü travma yaşanacak” dedi.

Diyalog’a konuşan Milli Eğitim bakanı Nazım Çavuşoğlu ise “Yeni eğitim döneminde devlet okullarına yoğun bir kayışın olacağını düşünmüyorum. Böyle bir kayış olursa, zamanı geldiğinde bunu göreceğiz, değerlendireceğiz ve gerekli açıklamayı da yapacağız” şeklinde konuştu.

Erhürman: Tehlike var

Alım gücünün düşmesinin, hayat pahalılığının artmasının, TL’nin döviz karşısındaki değer kaybetmesinin özel okulları etkileyeceği belirtildi.

Özel okullardan kamu okullarına olası geçişlerin artacağı düşünülürken, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, TL’nin döviz karşındaki değer kaybına bağlı olarak eğitimde yaklaşan tehlikeye dikkat çekti.

Erhürman, “Gerçeği, gümbür gümbür geleni konuşmak zorundayız. Döviz üzerinden öğrenci kabul eden özel okullarda yıllık 4 bin sterlin yani an itibarıyla 84 bin TL. TL üzerinden öğrenci kabul edenlerde 44 bin TL yıllık” ifadelerini kullandı.

“Bunu ödeyemem deyip çocuklarını kamu okuluna aktaracakların sayısı artarsa kamu okullarının yeterliliği bilinmiyor” diyen Erhürman, “Ayrıca bu durumda kamu okullarında tam gün eğitim olmadığı için, dede-nene desteği yoksa, özellikle kadınların ekonomiden çekilip öğleden sonra çocuklarına bakma zorunluluğu doğacak” ifadelerini de kullandı. Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her durumda hem devlette, hem evlerde bir sürü travma yaşanacak. Her şeyinden kesse de çocuklarından kesmeyen Kıbrıslı Türkler için bu kolay kaldırılabilir bir travma değil. Kaldı ki halihazırda kamu okullarında eşitsiz koşullarda okuyan çocuklarımızın durumu bunu yüreğinde hissetme becerisi olanlar için orada duruyor. Ama herkesin reformcu kesildiği bir dönemde kamu okullarında tam gün eğitim ‘reformcular’ın gündeminde dahi değil. Oysa bu, hem eğitimde, hem de ekonomide taşları yerinden oynatacak gerçek reformlardan biri. Siz bu memleketin, geleceğin, hatta çocuklarımızın bile gailesini çekmemeye, günü kurtarma çabasına ama bir yandan da "reform" sözcüğünüzü ağzınızdan düşürmemeye devam edin. Bizim gerçek gündemimiz bu ve bilin ki yapacağız.”

Çavuşoğlu: Yoğun talebin olacağını düşünmüyorum

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise şu an için söylenildiği gibi özel okullardan kamu okullarına yoğun bir talebin olmadığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, “Böyle bir kayış ve yoğun talebin olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, okulların fiziki ve altyapılarının olası bir talep karşısında yeterli olup olmayacağı konusunda ise, “Olursa, zamanı geldiğinde bunu göreceğiz, değerlendireceğiz ve gerekli açıklamayı da yapacağız” dedi.

4 bin 241 öğrenci özel okulda

Öte yandan yine Diyalog’un Milli Eğitim Bakanlığı’ndan aldığı bilgiye göre; KKTC genelinde kamu ve özel okullarda toplam 55 bin 298 öğrenci bulunuyor. Bunların 20 bin 434’ünü kamu ve devlette öğrenim gören ilkokul öğrencisi oluşturuyor. İlkokulda öğrenim gören 16 bin 193 öğrenci kamuda,

4 bin 241 öğrenci ise özel okulda bulunuyor.

Ortaöğretimde ise özel ve kamuda eğitim gören toplam öğrenci sayısı ise 11 bin 943. Bu öğrencilerin 10 bin 243’ü kamuda, bin 691’i ise özelde bulunuyor.

Ülkemizde kamu ve özel okullardaki eğitim kadrosunun toplamı ise 5 bin 212. Bu eğitim kadrolarının bin 970’i ilkokul, 3 bin 242’si ise ortaokul ve lisede bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022, 10:17