Bir hafta daha bekleyecek

Seçim yasaklarına uymadığı gerekçesiyle yargılanarak 2 ay hapse mahkum edilen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt hakkındaki istinaf duruşması dün gerçekleştirildi. Özkurt'un mahkemesini, müdürlerine destek olmak amacıyla bir grup BRT çalışanı, basın çalışanları, Bay-Sen temsilcileri ve ailesi de izledi.

Yargıtay Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada iddia makamının da istinaf başvurusu yapacağı belirtildi.

Savcılık, verilen cezanın az olduğunu belirterek, istinaf dosyalamak için süre talep etti. Mahkeme, Özkurt’un istinafını 22 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’a erteledi.

İddia makamından karşı atak

Yargıtay Ceza Heyeti Başkanı Beril Çağdal, üye Peri Hakkı ve üye Talat Usar huzurunda, dün saat 10.45 sıralarında görüşülen davada savcı Behrat Mavioğlu, Özkurt’un cezasının yükseltilmesi talebiyle istinaf dosyalamak için süre talep etti.

Özkurt’un avukatları Salih Can Doratlı ile Feyzi Hansel’in, süre talebine karşı çıkmaması üzerine Yargıtay Ceza Heyeti Başkanı Beril Çağdal, savcılığın dosyalayacağı istinaf ile Meryem Özkurt’un istinaf dosyasının birleştirilerek davanın 22 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da dinlenmesine karar verdi.

Özkurt duruşmanın ardından tutuklu bulunduğu yeni cezaevine götürüldü.

Davanın geçmişi

Yüksek Seçim Kurulu’nun şikâyeti üzerine (YSK), üzerine BRTK Müdürü Özkurt aleyhine 7 Temmuz 2021 tarihinde Başsavcılık tarafından dava dosyalanmıştı.

Davanın, YSK’nın canlı yayın yapılmaması konusunda yazılı uyarısına rağmen Geçitköy'de gerçekleştirilen baraj açılış töreninin canlı yayınlanmasıyla ilgili olduğu belirtilmişti.

4 Ağustos 2021’de görülmeye başlanan dava kapsamında itibaren tebliğ ve itham için 9 duruşma yapılmıştı.

Özkurt, , 7 Haziran 2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülen davada Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı hareket, seçim yasaklarını ihlal ve Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtarına uymamaktan suçlu bulunmuştu.

İlk davadan 2 ay, ikinci davadan 20 gün hapislik cezası alan Özkurt’un cezasının 2 ay olmasına karar vermişti.

Özkurt ne demişti

Meryem Özkurt cezasının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, kendisinin kamu hizmeti yayıncılığı yaptığını vurgulamıştı.

Özkurt açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“O günkü yayında KKTC siyasetçileri konuşmayacak diye anlaşmıştık. Sadece Türkiye’deki siyasetçiler konuşacak diye anlaşmamıza rağmen ne yazık ki KKTC’li siyasiler tek tek kürsüye çıkarak konuşma yaptılar. BRT ile birlikte SİM TV hariç, tüm özel kanallar ve web tv’ler de bu yayını verdi.

Ben bugün hala kamu yayıncılığı yaptığıma inanmaktayım. Bu cezayı hak ettiğime inanmıyorum. Ülkede bu kadar hırsız, dolandırıcı ve hak etmediği şekilde makamında oturarak, haksız kazanç sağlayan insanlar ve bürokratlar varken, onlarla ilgili hiçbir şaibe yokken bana verilen bu cezayı ve yapılan uygulamaları hazmedemiyorum.

Ülkem için yaptığım bu yayından sonra siyasilerin de bana verilen bu ceza karşısında nasıl bir tavır izleyeceklerini merakla beklemekteyim.”