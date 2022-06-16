İhtiyaçlara cevap verecek

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi dünkü toplantısında cezaevi yasasını günümüz çağdaş koşullarına uygun hale getirip, ihtiyaca cevap verebilecek hale getirmek amacıyla hazırlanan “Merkezi Cezaevi ( Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü.

Bir sonraki toplantıda madde madde görüşülmesine devam edilecek yasa tasarısında, yapımı devam eden yeni cezaevinde öngörülen çocuk ve genç hükümlü ve tutuklulara ayrı bölüm, kapalı kadın-erkek bölümleri ve açık cezaevi bölümü gibi unsurlara ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Orantılı güç kullanımı, ateşli silah taşıma ve kullanma yetkisi de tasarıda ayrıca düzenlendi.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında yaptığı toplantıya davetli olarak, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Personel Dairesi, KKTC Merkezi Cezaevi, Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü, KTAMS, Kamu-Sen ve Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği’nden yetkililer katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, toplantya Berova'nın yanısıra komite başkan vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı.