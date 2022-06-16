Hurdacıya sattı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta son günlerde hırsızlık vakalarında artış gözlemlenirken, Güzelyurt bölgesinde ilginç bir vaka meydana geldi. Hırsızlık suçlarından birçok sabıkası olan Hasan Topaloğulları beraberindeki iki kişiyle birlikte yol kenarlarındaki mazgal kapaklarını söküp çaldı. Topaloğlu, T.K(E-17) ve Sultan Uğurşah’ın Haziran ayı içerisinde Güzelyurt ve Bostancı’da yol kenarlarında bulunan 86 bin700 TL değerindeki 102 adet mazgal kapaklarını çaldığı tespit edildi. Zanlılar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarılırken, demir mazgalları hurdacılara sattıkları açıklandı.

Suçlarını kabul ettiler

Soruşturmayı yapan Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nde adli şubede görevli polis memuru Ahmet Sonat, Hasan Topaloğulları, T. K. ve Sultan Uğurşah’ın hırsızlık suçundan yakalandığını söyledi. Polis, zanlıların Güzelyurt ve Bostancı’da yol kenarlarında bulunan 86 bin700 TL değerindeki 102 adet mazgal kapaklarını çaldıklarını belirtti.

Polis, zanlıların çaldıkları 86 bin700 TL olan demir mazgalların 73 adetini C.K.’ye 26 adetini ise F. Ş.’ye sattıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlıların gönüllü ifadelerinde suçu kabul ettiklerini aktardı.

Mesele ile ilgili olarak polis soruşturmasının devam ettiğini ifade eden polis, zanlıların ilk etapta bir gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme haklarında hırsızlık suçundan soruşturma yürütülen zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.