Başarılı operasyon

Gazimağusa’da 2015 yılında yaşanan olayda mahkeme önünde iki grup arasında çıkan kavga esnasında olaya müdahale etmek isteyen polis memurlarından birinin belindeki silahı çekip, alarak çevredeki kişilere doğrultan Özcan Hangün önceki gün gerçekleştirilen operasyonda Babajan Hudayberdiev ile birlikte yakalandı.

Narkotik ekipleri, ihbar üzerine Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda seyir halinde olan Özcan Hangün yönetimindeki aracı durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada aracın sürücüsü Özcan Hangün’ün tasarrufunda üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan cam pipo ile öğütücü, demir muşka ve göz yaşartıcı sprey bulundu.

Araçta yolcu olarak bulunan Babajan Hudayberdiev’in tasarrufunda ise 9 milimetre çapında tabanca ve 9 adet canlı mermi ele geçirildi.

Haklarında 4 ayrı suçlamayla soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada uyuşturucu maddelerin analize, silah ile mermilerin ise balistik incelemeye gönderileceği belirtildi.

4 ayrı suçlama

Soruşturmayı yapan polis, 14 Haziran 2022 tarihinde saat 12.00 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde seyreden Özcan Hangün’ün aracının durdurulduğunu söyledi. Polis, zanlının aracında yapıldığını; Özcan Hangün’ün tasarrufunda üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ile öğütücü, demir muşka ve göz yaşartıcı sprey bulunup emare alındığını belirtti.

Polis, araçta yolcu olarak bulunan Babajan Hudayberdiev’in tasarrufunda ise 9 milimetre çapında tabanca ve 9 adet canlı mermi bulunduğunu söyledi.

Polis, Özcan Hangün’ün gönüllü ifadesinde tabanca ve mermilerin kendisine ait olduğunu itiraf ettiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen polis, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, haklarında ‘Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma, tasarruf, tecavüzkâr alet taşıma ve kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.