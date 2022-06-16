Uluslararası bir kazanım

Anıl IŞIK

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) heyeti, geçen ay katıldıkları Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Kurulunda “önemli kazanımlar” elde ettiklerini ve bu kazanımların KKTC’nin ve yerel yönetimlerin uluslararası temsiliyetine katkıda bulunduğunu belirtti.

Geçen ay Konya’da yapılan UCLG-MEWA Genel Kuruluna katılan KTBB Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, dün, KTBB binasında basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında, KTBB Genel Koordinatörü Hüseyin Köle de hazır bulundu.

Basın toplantısında ilk sözü alan KTBB Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliğinin ve belediyelerin uluslararası temsiliyet çalışmalarını sürdürmekte olduğunu belirterek, Avrupa Konseyi, UCLG-MEWA ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve buna bağlı olarak Türkiye’deki diğer kurum ve kuruluşlarla yaptıkları çalışmalarla uluslararası temsiliyet konusundaki girişimlerine hız verdiklerini söyledi.

Özçınar, 25-27 Mayıs tarihlerinde, Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan UCLG-MEWA Genel Kurulunda, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün UCLG-MEWA’nın 2025 yılına kadar görev yapacak Eş Başkanlığına ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlığına seçildiğine işaret ederek, bunun ülkenin uluslararası temsiliyeti açısından “önemli bir kazanım” olduğunu söyledi.

Mahmut Özçınar, “Eşit statü ve eşit temsiliyet temelinde bu örgütte yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu Kıbrıs Türk belediyeciliği açısından çok önemlidir. Girne Belediyesi’nin de başkanlar seviyesinde yer alması da ayrı bir zenginlik, ayrı bir güçtür” ifadelerinde bulundu.

Güngördü: KKTC’yi uluslararası arenada temsil edeceğiz

Özçınar’ın ardından söz alan Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, “2019 yılında Ürdün’de yapılan kongrede Girne Belediyesi’nin UCLG Mewa’ya üye olduğunu ve Kültür ve Turizm Komitesinin 2019-2022 dönem başkanlığı görevini başarı ile ifa ettiğini” hatırlattı.

Bu süreçte kentlerin erişebilirliğini sağlamak amacıyla Ekim 2021’de yurt içi ve yurt dışından belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerinin katılımı ile “Mewa Bölgesi Erişilebilir Turizm Çalıştayına” ev sahipliği yaptığını da hatırlatan Güngördü, bu çalıştay sonrasında bir rehber yayınladıklarını da belirtti.

Güngördü, geçen ay Konya’da yapılan UCLG-MEWA Genel Kurulda Girne Belediyesinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlığına, geçen dönem başkanlığını yürüttüğü Kültür ve Turizm Komitesinin ise Eş Başkanlığı görevine getirildiğini söyledi.

Güngördü, “Ancak bu Genel Kurulda hem Girne Belediyesi hem de KKTC için en önemli kazanım, Girne Belediyesi’nin UCLG-MEWA Eş Başkanlığı görevine getirilmesi olmuştur. Bu göreve gelerek Girne Belediyesi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimlerin (UCLG) dünya teşkilatında da temsiliyet hakkı kazanmış oldu. Ekim ayında Güney Kore’nin Daejeon kentinde gerçekleşecek olan UCLG Dünya Kongresine ülkemizi temsil etmek dâhil olmak üzere, 2022-2025 dönemi boyunca hem Girne’yi hem de KKTC’yi layığıyla uluslararası arenada temsil edecektir” ifadelerinde bulundu.

Edip: KKTC’nin tanınması

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Beyarmudu Belediyesinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Eş Başkanlığı görevine getirildiğine işaret ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanınması ve uluslararası temsiliyeti adına bu komitenin başkanlığına getirilen Girne Belediyesi ile iş birliğinde çalışmalar yapacaklarını söyledi.