Hedef pazara  Rusya da eklendi

KKTC Turizmini Hedef Pazar Ülkelerde Tanıtım Projesi” başlıyor. Proje için 74 milyon TL kaynak tahsis edildi. Bu sene hedef pazara İngiltere ve Almanya’nın yanı sıra Rusya’nın da eklendiği bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan “2022 yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması” kapsamında yürütülen “KKTC Turizmini, Hedef Pazar Ülkelerde Tanıtım Projesi” başlıyor.

Geride bırakılan sene filmin çekim ve dağıtım süreçleri için 30 milyon TL kaynak ayrılan tanıtım filminin, hedef pazar olarak seçilen İngiltere ve Almanya ülkeleri tarafından oldukça ilgi gördüğü ifade edildi.

Açıklamada, bu sene hedef pazara İngiltere ve Almanya’nın yanı sıra Rusya’nın da eklenmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek yabancı turist çeşitliliğinin artmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ülke tanıtımı amacına hizmet etmekte olan projenin faaliyetleri başladı.

Tanıtım filmi, ülkenin doğal güzelliklerinin, tarihinin, kültürünün ve otantik Kıbrıs Mutfağı’nın tanıtılmasını hedefliyor.

KKTC turizmi için oldukça önem arz eden bu proje sayesinde 2023 turizm döneminde Avrupa’dan ve Rusya’dan gelecek olan turist sayısında büyük bir artış öngörülmektedir.”

