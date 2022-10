Korkunç fark

Teknecik Elektrik Santralinde yakıt tükenmeye başlayınca hükümet harekete geçti. Kıb-Tek’e yakıt temini ihalesinin durdurulması nedeniyle 150 bin ton yakıt alımı gerçekleşmezken, hükümet dün elden teklif aldı. Aylardan beri Teknecik için tonu 70 dolardan yakıt alan KKTC hükümeti, dün 13 dolara ihale bağladı.

Başbakan Üstel, Kıb-Tek’e yakıt sağlanması ve ülkenin elektriksiz kalmaması için gerekli her türlü tedbirin alındığını da belirtti.

Üstel “Sidereal Lines Ltd. firması yakıt ihalesini Rekabet Kurulu'na taşıdı. Rekabet Kurulu itirazı değerlendirdi ve haksız buldu. Sidereal Lines Ltd. ihale sürecinin ileriye gitmesini engellemek için ikinci kez Rekabet Kurulu’na gitti. Amaçları ülkeyi elektriksiz bırakmak, kriz çıkarmaktı. Buna izin veremezdik ve vermedik” ifadelerini kullandı.

Üstel, elden teklif alınması suretiyle 24 bin metrik ton yakıtın Platts + 13 dolar CIF Teknecik teslim fiyatı ile alımının yapılması kararının Bakanlar Kurulu’nda alındığını söyledi.

Başbakan Üstel, Kıb-Tek’e yakıt alımı ile ilgili ihalenin en kısa sürede sonuçlandırılacağını bildirdi.

Gelişmeleri anlattı

Üstel, Kıb-Tek’e yakıt alımı süreci ile ilgili yaşanan gelişmeleri şöyle özetledi:

“Pazarlık usulü eksiltme yöntemi ile yapılan son ihalede Sidereal Lines Ltd. isimli firma Rekabet Kuruluna itiraz ettiğinden dolayı ihale durdurulmuştu. Yapılan itiraz Rekabet Kurulu tarafından üç gün içinde değerlendirilerek reddedildi. Ama Sidereal Lines Ltd. isimli şirket ikinci kez Rekabet Kurulu’na itirazda bulunmuş ve yapmış olduğu bu itirazlarla ihale sürecinin uzamasına neden olmuştur.

Bu firmanın eski dönemde yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemiş olması nedeniyle ülkenin elektriksiz kaldığını ve bu nedenle doğrudan alıma gidilmek zorunda kalındığını burada bir kez daha kamuoyuna hatırlatmak isterim. Sidereal Lines Ltd. tarafından yapılan itirazlar sonucu ihalenin sonuçlanmaması ile birlikte bir kez daha ülke yakıtsız ve bunun sonucunda elektriksiz kalma durumu ile karşı karşıya bırakılmak istendi.

Ancak biz buna izin veremezdik. Bu nedenle pazarlık usulü eksiltme yöntemi ile yapılan son ihalede en düşük teklifi veren üç firmadan 17.10.2022 tarihinde Kıb-Tek tarafından 24 bin Metrik tonluk akaryakıt alımı için kapalı zarf usulü yöntemi ile teklif alınmıştır. Sülem Elektrik Ltd. ihalede 19.80 dolar vermişti şimdi 80 dolar verdi!.

Alınan teklifler Tasdik Memuru huzurunda açılmış, açılan tekliflerde Hayati Özok Platts+13 USD metrik ton CIF Teknecik, Gulf Bunker Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Platts+30 dolar metrik ton CIF Teknecik ve Sülem Sistem Elektrik Ltd. Sirketi’nin de Platts+ 80 USD metrik ton CIF Teknecik fiyat teklifi verdiği görülmüştür. Teklifler açıldığında pazarlık usulü eksiltme yöntemi ile yapılan son ihalede Platss+19.80 dolar CIF Teknecik teklif veren Sülem Sistem Elektrik Ltd. Şirketinin bu kez Platss+ 80 USD CIF Teknecik teklif vermiş olması dikkat çeken bir detay olmuştur.

Alınan bu teklifler sonucunda 24 bin metrik ton yakıtın en uygun teklifi veren Hayati Özok’tan Platss+13 dolar CIF Teknecik olacak şekilde alınması konusunda önce Kıb-Tek yönetiminde, bunun ardından ise Bakanlar Kurulu’nda karar üretilmiştir.

Bu arada pazarlık usulü eksiltme yöntemi ile yapılan ancak itirazlar sonucu tamamlanamayan ihalenin de yapılan itirazlar değerlendirildikten sonra en kısa sürede sonuçlanacağının kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum.”



Çoklu tarife uygulaması başlıyor

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, daha önce hükümetleri tarafından söz verilmiş olan isteğe bağlı olarak çoklu tarife sistemine geçilmesi ile ilgili kararın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını açıkladı.