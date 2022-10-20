Zor yıllar kapıda

Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, Economist toplantısında yaptığı konuşmada, küresel ekonomideki gelişmeler yüzünden piyasaların aşırı tepki vermesini beklemeleri gerektiğini, ayrıca ihtiyatlı ve tutarlı bir şekilde davranmazlarsa piyasaların kendilerini cezalandıracağını ifade etti.

Konuşmasında kamu maliyesinin sürdürülebilirliğinin önemine de dikkat çeken Petridis, sıkı bir para politikası modelinde ısrar ederek, ileriki yılların oldukça zor olacağını belirtti.

Yeni bir döneme girdiklerini, kesin olan bazı şeylerin artık öyle olmadığını ve herkesin sonuca göre değerlendirileceğini ifade eden Petridis, bazı politikaları revize etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Anastasiadis daha iyimser

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise, hükümetin ekonomi konusundaki çalışmalarından söz ederken, Avrupa’yı endişelendiren şeyler konulara değinmediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Başkan Her Şeyi Toz Pembe Görüyor” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in konuşmasında, 2013 yılında iktidara geldiği zaman var olan çok kötü ekonomik koşulları anımsattığını yazarken, Anastasiadis’in konuşmasının bazı noktalarında dünyada bugün var olan yeni küresel ekonomik ve enerji krizine atıfta bulunsa da, bunun Rum ekonomisine yönelik mevcut ve gelecekteki etkileri konusunda ise endişeleniyor gibi görünmediğini kaydetti.

Anastasiadis’in, yüksek enflasyonun devam edeceğini ve resesyona girileceğini öngören AB’deki hükümetlerden farklı bir tavır içinde olduğuna dikkat çeken gazete, ekonomistlerin farklı görüşlerde olduğunu kaydetti.