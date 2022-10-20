Bakanlığa kavuk bırakıldı

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), okullarda hademe olarak görev yapan üyelerinin Toplu İş Sözleşmesi hakkı ve 50 gündür ödenmeyen maaşlar için Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hademelerin, Anayasal hakkı olan maaşlarını ve yasal haklarını alana kadar bugünden itibaren Meclis önünde eylem başlatacaklarını açıkladı.

Sendika üyesi hademeler Kamu-İş Genel Merkezi’nde toplanarak, bakanlık önüne yürüdü. “Toplu İş Sözleşmesi Hakkımız, Yasal Hakkımızı İstiyoruz”, “Biz Köle Değiliz”, “Ne Ezilen Ne Ezen İnsanca Hakça Bir Düzen”, “Yasaya Aykırılığa Son Ver” yazılı pankartların taşındığı eylemde, “Toplu İş Sözleşmesi Hakkımız, Hakkımızı İstiyoruz”, “Sendika Nerede Biz Oradayız”, “Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek”, “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sloganları atılarak, trampetler çalındı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, “padişah” gibi davrandığı ileri sürülerek, bakanlığa "padişah kavuğu” bırakıldı. Bakanlık önündeki eylemde, polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Serdaroğlu: Hademeler 50 gündür ödenmedi

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, varlık sebebi bile tartışılan taşeron şirketin Rekabet Kurulu tarafından iptal edildiğini ancak şirketin Bakan Çavuşoğlu’nun koruması altında olduğunu iddia etti.

“Rekabet Kurulu’nu hiçe sayanların Merkezi İhale Komisyonu’nun altındaki şartnameleri de hiçe saydığını” iddia eden Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, şirketin ihaleyi kazanmışsa 3 gün içinde 280 tane işçiyi tedarik etmek durumunda olduğunu kaydetti. Bu yapılmadığı takdirde asgari ücret üzerinden şirkete her gün ceza uygulanması gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, müsteşarın, yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirket için yazı yazıp, yazmadığını sordu.

“Yazının yazılmadığını aksine Maliye Bakanlığı’na harcama yazılarak, bir milyon 210 TL para alındığını” iddia eden Serdaroğlu, paranın, şirketin işçileri sağlamış gibi, Kamu-İş üyelerini çalışır göstererek alındığını öne sürdü. Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, 50 gündür emek veren hademelerin ise hala ödenmediğini kaydetti.

Çalışma Dairesi’ne şikayette bulunacağız

Serdaroğlu, 50 gündür çalışıp, sendikalı oldukları gerekçesiyle ödenmeyen ve durdurulan hademeler için Çalışma Dairesi’ne şikayette bulunacaklarını bildirdi.

Serdaroğlu, hademelerin, Anayasal hakkı olan maaşlarını ve yasal haklarını alana kadar Meclis önünde eylem başlatacaklarını da açıkladı.

Serdaroğlu’nun açıklamasının ardından bakanlık önünde oturma eylemine geçildi.

Çavuşoğlu: Durumu dengelemeye çalışıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık önünde eylem yapan Kamu-İş üyesi hademelerin yanına gelerek, sıkıntılarını dinleyip, açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Biz sizin işinizden olmamanız için direniyoruz” dedi.

Hademelerin işsiz kalmaması için hizmet almak zorunda kalmalarına ve eyleme rağmen durumu dengelemeye çalıştıklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Yoksa şirket mecburdur 280 kişiyle bize hizmet versin… Biz şirkete desek ki 280 kişiyi bana tamamlamak zorundasın, akşamdan sabaha tamamlar” diye konuştu.

Çavuşoğlu, mevcut çalışan insanların değiştirilmemesi için şirketin sabredip, beklemesini istediklerini kaydetti.

