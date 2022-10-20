10’ar bin TL ödediler

Lefkoşa’da çalıştıkları iş yerine adına düzenledikleri sahte belgelerle Hollanda vizesine başvuran Zeeshan Majjed ile Muhammad Athar Kamran hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar teminat talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye zanlıları nakit teminat şartına bağlarken, haftanın 5 günü karakola giderek imza atmalarına emir verdi.

Polis, zanlıların elektrik teknisyeni yardımcısı olarak çalışmakta oldukları Halil & Doğan Elektrik Müteahhitliği’nin izni ve bilgisi olmadığı halde iş yeri tarafından hazırlanmış görüntüsü vererek "Çalışmakta olduğu iş yerinin 7 günlük Hollanda ziyaretinde bulunmasına bir itirazı olmadığı, maddi durumunun iyi olduğu" içerikli İngilizce yazının yer aldığı sahte bir belge hazırladıklarını açıkladı.

Zanlıların söz konusu belgeyi Halil & Doğan Elektrik Müteahhitliği kaşesiyle mühürleyip şirket adına imzaladıklarını dile getiren polis, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Almanya Federasyon Büyükelçiliği Enformasyon Bürosu’na verip sahte belgeyi tedavüle sürdüklerini ifade etti.

Polis, zanlıların sahte belgeye tedavüle sürmesinin ardından Hollanda vizesi alarak sahte davranışla kayıt temini ettiklerine işaret etti.

Poli, Muhammed Zeeshan Majjed’in 13, Muhammad Athar Kamran’ın ise 14 Ekim 2022 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, çalışma izni bulunan zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 5 gün polis karakoluna gidip imza atmalarına, 10’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına ve 200’er bin TL’lik de şahsi kefalet senedi imzalamalarına emir verdi.