Miktar fazlaydı

Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen Barikat operasyonunda 190 gram hintkeneviri ve bir gram kokain maddeyle yakalanan 10 kişiden 2’si hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ammar Al Haj Ali, Izzat Albarmawi 4’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarının yüksek oluşu ve sanıkların ticari amaçla hareket etmeleri etkili oldu.

Kararı okuyan Yargıç Murat Soytaç, öncelikle uyuşturucu madde kullanımına bağlı suçların ülkede yaygınlık kazandığını belirtti. Soytaç, bu suçların özel olarak bireylerin, genel olarak ise toplumun kaygı hissetmesine yol açtığını dile getirdi.

Yargıç Soytaç, sanıklara ceza verilirken kamu menfaatinin düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Soytaç, sanıkların tasarruf ettiği uyuşturucuyu ithal etmeleri, miktarının külliyatlı oluşunu ve ticari amaçla ithal etmelerini aleyhlerine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç Murat Soytaç, bu tür suçlarda kişisel durumdan çok kamu menfaatine yönelik karar verilmesi gerektiğini söyleyerek, sanıkları 4’er yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Davanın geçmişi

Lefkoşa ve Girne’de 31 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilen Barikat operasyonunda Ledra Place Kara Kapısı’ndan güneyden kuzeye geçiş yapan Ammar Al Haj Ali ile onu BMW marka araçla almaya gelen Izzat Albarmawi yakalanmıştı.

Ammar Al Haj Ali’nin üzerinde yapılan aramada bir gram kokain ve 170 gram hintkeneviri bulunmuştu.

Izzat Albarmawi’nin kullanımındaki araçta ise 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alınmıştı. Girne’ye kadar uzanan soruşturma sonucu 8 kişi daha yakalanmıştı.

Izzat Albarmawi’nin Güney Kıbrıs’ta bulunan bir şahıs aracılığıyla KKTC’ye 800 Euro karşılığında 56 gram hintkeneviri ithal ettiği; 28 gramını 700 Euro karşılığında sattığı tespit edilmişti.