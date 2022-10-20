Çalışmalar başladı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, geçmişte verilen ve altyapı eksikliği olan kırsal kesim arsalarının altyapılarının tamamlanması için seferberlik ilan ettiklerini ifade ederek, “Kırsal kesim altyapı çalışmalarında 16 köyümüzde toplam 45 km yol yapımına başlandı” dedi.

Öztürkler, kırsal kesim altyapıları kapsamında Mevlevi’de yürütülen asfalt yol çalışmalarını inceledi.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, burada yaptığı konuşmada, kırsal kesim altyapı çalışmaları için her zaman destek olan Başbakan Ünal Üstel’e, Maliye Bakanı Alişan Şan’a projelerin hayat bulmasındaki mali katkıları ve Kırsal Kesim Arsaları Konut Edindirme Birimi Müdürü Ercan Beşerler’e de emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Öztürkler, 21 köy için altyapı projelerinin ihale süreçlerinin tamamlandığını ve dün itibariyle yapım aşamasına geçildiğini belirtti.

Öztürkler, Serhatköy, Mevlevi, Boğaziçi, Aş. Bostancı, Yuk. Bostancı’da bazısı 15, bazısı 21 yıldır bekleyen asfalt yol projeleri ile 10 yıldır hasreti çekilen Şahinler İçme ve Kullanma Suyu projeleri başta olmak üzere adanın diğer yarısında Geçitkale, Kumyalı, Nergisli, Sütlüce, Yarköy, Kaplıca, Ardahan, Adaçay, Mormenekşe, Serdarlı, Pınarbaşı ve Dikmen’de asfalt yol altyapıları için ihale süreçlerinin tamamlanarak, yapım aşamasına başlandığını kaydetti.

Bakan Şan da inceleme yaptı

Açıklamada, Öztürkler’in Mevlevi ziyareti sırasında bölgede olan Maliye Bakanı Alişan Şan’ın da çalışmaların olduğu bölgeyi ziyaret ederek, bölge halkına desteklerini belirttiği kaydedildi.

Öztürkler’e Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Kırsal Kesim Arsaları Konut Edindirme Birimi Müdürü Ercan Beşerler, bölge muhtarları ve vatandaşlar da eşlik etti.

