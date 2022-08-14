Hesaplara yatırılacak

KKTC Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, zahire ödemelerinin 18 Ağustos tarihinde yapılacağını açıkladı.

Adahan yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun 20-24 Haziran döneminde alımını yaptığı toplam 2,396.76 ton 2022 ürünü yerli yemlik ve tohumluk materyali arpa ile buğdayın ürün bedeli olan 13 milyon 428 bin 321 lira 50 kuruşun 18 Ağustos Perşembe günü hak sahibi üreticilerin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Adahan, TÜK’ün 20 Haziran tarihinden itibaren alımını yaptığı zahirenin, ürün bedellerini hak sahibi üreticilere ödemeye devam edeceğini, ödeme dönem ve tarihlerinin duyurulacağını belirtti.

Prim destek ödemeleri için başvurular devam ediyor.

Yerel İşgücü istihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında Sosyal Güvenlik Prim Destek Ödemeleri için başvurular sürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ali Anıl Yüce tarafından yapılan açıklamaya göre, işyerlerinde kendileri dahil en az bir en fazla 5 çalışanı bulunan 18-40 yaş arası küçük esnaf işverenlerine yönelik yapılacak prim destek ödemesi başvuruları başladı.

Söz konusu destek ödemeleri için son başvuru tarihi 5 Eylül, başvurular ihtiyat Sandığı Dairesi’ne yapılacak.

Başvuru yapmaya hak sahibi olan işverenler en yakın İhtiyat Sandığı Şubesinden gerekli formları alarak başvuru yapabilir.

