‘Oy verenler son halini görmedi’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, birçok gazetecinin ve yurttaşın ‘Yerel Yönetimler Reformu’nun komiteden geçen son halini talep ettiğini ancak komitedeki son oylamanın, ‘son hali verilmiş bir metin olmaksızın’ yapıldığını ifade etti. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yapan Erhürman, Komiteye üye olmayan ve oylama günü komiteye katılan iktidara mensup milletvekilleri ve bakanların, ‘reforma’ ilişkin metni ilk kez okuduklarını belirterek, “Sonuçta olumlu oy verenler de oy verdikleri metnin son halini görmemişlerdi” dedi.

Tufan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Birçok gazeteci, yurttaş haklı olarak talep ediyor! ‘Yerel Yönetimler Reformu’nun Komite'den "geçen" son halini bizimle paylaşır mısınız diyorlar. İnanır mısınız ki bütün itirazlarımıza karşın Komite'de son oylama, ortada "son hali" verilmiş bir metin olmaksızın yapıldı!

Üye olmayıp o gün komiteye katılan iktidara mensup milletvekili ve bakanlar ilk halini ilk kez okuyorlardı! Sonuçta olumlu oy verenler de oy verdikleri metnin son halini görmemişlerdi. "İş yaptık" diyebilmek için ülkede demokrasinin, yasama faaliyetinin getirildiği hal bu!

Özet de şu: Yerel yönetimleri reforme edeceğiz diye yola çıkıp deforme eden, belediyeleri de, personelini de, hizmet alan belde halklarını da kaosa sürükleyeceği açık olan, küçük siyasi hesaplar dışında hiçbir mantığı, kriteri olmayan bu girişime, Meclis'te de, sokakta da, mahkemede de sonuna kadar direneceğiz! Mücadele daha yeni başlıyor!”

