Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da Karamanzade Mahallesi muhtarlığı görevini yürüten Hüsamettin Çollo’nun durumu parodilere konusu olacak kadar trajikomik. Çollo, tam 20 yıldır muhtarlık işlerini kendisine ait araç içerisinde yürütüyor. Yıllardır muhtarlık binası talep eden ancak sesi duyulmayan Çollu Diyalog’a dert yandı. Çollo, “Bir muhtarlık binamız yok. Araç içerisinde muhtarlık yapıyorum. Bir yer bulduk temizledik şimdi de bunun sorunlarıyla uğraşıyoruz. Utanıyorum” dedi. Çollo, 40 yıldır atıl durumda olan tek odalı harabe, alkol ve fuhuş yuvasına dönen binayı mahalle halkının huzuru için muhtarlık binası olarak kazandırmaya çalıştığını ifade etti. Çollo, restore etmeye çalıştığı yerin elinden alınmaya çalışıldığını dile getirdi.

Verilen sözler hep unutuldu

Gerekli yerlere başvurularını yaptığını ve dilekçelerini de gerekli yerlere verdiğini ifade eden Çollo, şunları söyledi:

“1979 yılından beri burada oturuyorum ve 20 yıldır Lefkoşa Surlariçi Karamanzade mahallesinde muhtarlık yapıyorum. Yıllardır kendime ait Van aracın içerisinde muhtarlık işlemlerini yapmaya çalışıyorum. Defalarca talep etmeme rağmen bana muhtarlık binası vermediler. Gelmiş geçmiş tüm siyasilere ve bakanlara söylerdim ancak herkes koltuğa oturana kadar bana hak verdi. Koltuğa oturunca herkes sözlerini unuttu. Ben kendi şahsıma bir yer istemiyorum, bölge muhtarlığı adına bir yer talep ediyorum. Bugün varım yarın yokum bu nedenle şahsi olarak algılanmasın. Harabe bir yer bulduk ve 40 yıldır atıl olan bu yeri talep ettik ve uyuşturucu kullanıcılarına destek yeri olacak dediler. Burada mahallenin ortasında aileler ve çocukların bulunduğu bir mahallede böyle bir düşünce nasıl olur? İskan Dairesinden adamları çağırdık ‘dilekçe verin2 dediler. İstenilenleri yaptık ve bu harabe yeri temizlemeye koyulduk. İçki şişeleri, prezervatifler ve daha birçok pisliğin çıktığı bu yeri temizledikten sonra bana gelip ‘anahtarları ver dediler’. Bu yere girdik yerleşmeye çalışırken şimdi başkasına verdiklerini söylediler. Ben söz konusu binayı muhtarlık için talep ediyorum. Yetkililere çağrım gereğinin yapılmasıdır.”