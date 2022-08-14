İnsani bir ayıp

Demokrat Parti eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, Kuzey Kıbrıs’ın İslam Oyunları'na davet edilmeyişinin politik değil insani bir ayıp olduğunu ifade etti. Denktaş, spor müsabakalarının ilkçağdan günümüze barışı, uzlaşıyı temsil ettiğini söyleyerek, “Kıbrıs Müslüman, Müslüman sayılmıyor. Kıbrıs Türk, Türk Sayılmıyor” dedi.

Macar Turan Vakfı’nın davetlisi olarak, Macaristan’da düzenlenen Turan Kurultayı’na katılan, Denktaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Serdar Denktaş Budapeşte’de bir dizi temasta bulundu. Serdar Denktaş, İngiltere Türk Dünyası Dayanışma Platformu Başkanı Atilla Abacıoğlu ile Budapeşte’de düzenlenen Macar Türk Kurultayı’nda bir araya geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İngiltere diasporasının bugünkü durumundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Denktaş, Kıbrıslı gençlerin nitelik olarak kendilerini yetiştirmiş olmalarından ve bulundukları mevkilerde Kıbrıs Türklerini hakkıyla temsil etmelerinden ötürü gurur duyduğunu söyledi. Almanya Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketi Derneği Genel Sekreteri Ümit Hamit Agai ile gerçekleşen toplantı sonrası açıklamada bulunan Serdar Denktaş, Kıbrıs meselesinin tıpkı Doğu Türkistan’da olduğu gibi siyaset ötesi bir konu olduğunu vurgulayarak “siyaset içeride zaten yapılıyor. Türk dünyasının birliği, birbirinden aldığı güç ekonomik, politik tüm kaygıların önüne geçmelidir” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ın İslam Oyunları'na davet edilmeyişinin politik değil insani bir ayıp olduğuna dikkat çeken Denktaş, spor müsabakalarının ilkçağdan günümüze barışı, uzlaşıyı temsil ettiğini söyleyerek, “Kıbrıs Müslüman, Müslüman sayılmıyor. Kıbrıs Türk, Türk Sayılmıyor.” dedi.

Macar Turan Kurultayı’nın ilk günü hakkında basın mensuplarına görüş bildiren Serdar Denktaş, Türkçülük ve dolayısıyla Turancılık kavramlarının Osmanlı İmparatorluğu’ndan önce Kıbrıs’ta telaffuz edildiğine işaret ederek, İstanbul’da 1909’da konuşulmaya başlayan kavramın Kıbrıs’ta 1878 yılında tartışılmaya başlandığını ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022, 02:36