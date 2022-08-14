Apartmana giriyordu

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Lapta’da sabaha karşı meydana gelen kazada 20 yaşındaki Oğuzhan Tezkol yaralanırken, Bayraktar Sokak’ta yaşayanlar neye uğradığını şaşırdı.

Hızını alamayan Tekzol, Pick-up tipi aracıyla önce bir ikametgâhın taş çevre duvarına, ardından kaldırım üzerinde bulunan telefon direğine çarptıktan sonra takla attı. Çarpmanın etkisi ile taş duvardan savrulan taş parçaları ise Gülten Apartmanı park alanı içerisinde bulunan üç ayrı araca hasar verdi.

Mahalle sakinleri gürültüyle uyandı

Büyük bir gürültüyle uyunan mahalle sakinleri sokağa fırladı. Kaza sonucu yaralanan sürücüsü Oğuzhan Tezkol kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Taş duvarı yıktı

Polisten verilen bilgiye göre; kaza 13 Ağustos 01.00 sıralarında Lapta’da meydana geldi.

Bayraktar Sokak üzerinde seyreden UE 302 plakalı araç sürücüsü Oğuzhan Tezkol, direksiyon hakimiyetini kaybederek, gidiş istikametine doğru yolun sağ kısmında bulunan bir ikametgahın taş çevre duvarına çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan UE 302 plakalı araç kaldırım üzerinde bulunan telefon direğine çarptıktan sonra takla attı.

Üç araç zarar gördü

Çarpmanın etkisi ile taş duvardan savrulan taş parçaları ise Gülten Apartmanı park alanı içerisinde bulunan üç ayrı araca zarar verdi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Oğuzhan Tezkol kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.