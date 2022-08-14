En büyük pazar İngiltere

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta üretilen hellimin yıllık 200 milyon Euro ile ilaçtan sonra ikinci büyük ihraç ürünü olduğunu yazdı.

Gazete, hellim ihracatında en büyük pazarın Birleşik Krallık olduğuna dikkat çekti.

Gazete haberinde ayrıca MİK(Menşe ismi korumalı ürün) ile ilgili kriterler dışında hellim adı altında üretilen ürünlere ilişkin rezervlerin dağıtılması için peynir üreticilerine verilen gayrı resmi dönemin ay sonunda dolacağını, Eylül ayı itibarıyla piyasada sadece MİK kriterlerinde üretilen hellimin yer alacağını da anımsattı.

Bu arada Alithia gazetesi “Üretim Sektörü İşgal Altındaki Topraklardaki Hellim Planlamasını Nasıl Yorumladı-İhracat Etkinliği Tehlikede Değil” başlıklı haberinde, AB ambargosu nedeniyle Rusya pazarının ihracat yapılan ülkeler arasında olmamasına bağlı olarak, bunun; Güney Kıbrıs için onarılamaz bir yara niteliği taşımadığı” görüşünü ortaya koyduklarını yazdı.

Habere göre üretici temsilcileri, gazeteye yaptıkları açıklamada Rusya’nın, ihracat destinasyonlarının zirvesinde yer alan bir ülke olmadığını da belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önce Rum tarafının hellim konusunun Rusya’da ileriye götürülmesi yöntemlerini aradığını yazan gazete, hatta ilk adımların atıldığını ancak bu yıl içerisinde bu çabaların rafa kalktığını iddia etti.

Habere göre aynı temsilciler, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın gelecek Kasım ayında Rusya ile hellim ticareti konusunda anlaşmaya varması durumunda bunun, yetkililer tarafından incelenmesi gerekeceğini kaydetti.