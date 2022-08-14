3 günlük tatil 5 bin lira

Ömer KADİROĞLU

Pandemi nedeniyle yurt dışına gidemeyen KKTC vatandaşlarının bu yıl tatile çıkmaya başladığı belirtildi. Diyalog’a konuşan tur operatörleri, tatile gitmek isteyenlerin öncelikle Türkiye’yi tercih ettiklerini söyledi. Türkiye turları genellikle 3 gün için kişi başı 5 bin liraya mal oluyor.

Türkiye dışındaki ülkelere bu yıl ilginin düşük olduğunu belirten tur operatörlerine göre; parası olan lüks gemilerle Avrupa turuna çıkıyor, hesaplı davrananlar ise Balkanlar, Paris ve İtalya’yı tercih ediyor. Gemi turları ise 400 Euro’dan başlıyor, bin 600’e kadar çıkıyor.

Tezer Mercan (Tez Tur)

“Kıbrıslılar yurt dışı turlarına hala eskisi gibi ilgi duyuyor ancak maddi imkânları yüzde 50 düştüğü için turlara katılım da azalmış durumdadır. Kıbrıslılar gezmeyi sever, nereye gittiklerine değil genelde bütçelerine bakarlar. Bu nedenle uygun turlara katılıyorlar. Türkiye turlarının hepsi eşit oranda talep görüyor. Mesela üç günlük bir Türkiye turu 5 bin TL civarındadır. Öte yandan uçak firmalarının denetimsiz olması nedeniyle bilet fiyatlarında çok büyük iniş-çıkışlar var. Bu nedenle seyahat acenteleri dengeyi bulamıyor. Turizm acenteleri ne ülkeye gelişler için ne de yurt dışı turları için ileriye dönük bir planlama yapamıyor.”

Ömer Beyoğlu (ECC Tour Cyprus)

“Kıbrıslılar hala yurt dışı turlarına ilgi duyuyor, daha çok Türkiye turları tercih ediliyor. Üçüncü dünya ülkeleri eskisi gibi ilgi görmüyor. Türkiye’de yaz aylarında daha çok serin ve sahil bölgeler tercih ediliyor. Tur fiyatları içerik ve gün sayısına göre değişiklik gösteriyor. Üç günlük bir tur 4 bin 500 TL civarında başlıyor. Pandemi öncesi ile şu anki işler arasında düşüş vardır. Yeni yeni toparlanmaya başladık. Pandemi kaynaklı bir sıkıntı şu an kalmasa da ekonomik sorunlar seyahat hareketlerini düşürdü. Eskiden her bütçeye uygun tur fiyatları vardı ve herkes tura çıkabiliyordu ancak şimdilerde ortalamanın üzerinde durumu olanlar tura çıkıyor. Deniz yoluyla Cruise turlarımız da vardır. Bunlar Kuşadası, Bodrum ve Larnaka çıkışlı turlarımızdır. Turların fiyatı 199 Euro ile 600 Euro arasındadır.”

Fethiye Karahasanoğlu (Sayar Turizm)

“Kıbrıslılar turlara pandemi öncesinde olduğu gibi ilgi gösteriyor. Pandemi ile iki buçuk yıl eve kapanan insanlar bu yaz “nereye olursa olsun havamız değişsin” diyerek tatile çıkıyor. Çoğunlukla Türkiye’ye gerçekleştirilen kültür turları talep görüyor. Diğer yandan Limasol çıkışlı gemi turlarımız da çok tercih ediliyor. Gemi turlarımızda da gidilecek yerlerden tercihen Doğu Karadeniz, İsrail, Yunanistan, Norveç ve Batı Akdeniz turları tercih ediliyor. Türkiye kültür turlarımız 5 bin 500 ile 7 bin 500 TL arasında değişirken, gemi turlarımız 400 ile bin Euro, Avrupa çıkışlı gemi turları ise 800 ile bin 600 Euro arasındadır. Üçüncü dünya ülkelerinin tur ücretleri dövize bağlı olduğundan insanlar daha çok Türkiye kültür turlarını tercih ediyor.”

Cenk Şen (Polatkan Turizm)

“Pandemi sonrasında özellikle Türkiye turları ciddi bir ilgi görmeye başladı. Bu nedenle sadece yaz aylarında değil, Kasım’ a kadar turlarımız olacaktır. Yine pandemi sonrasında Küba, Balkanlar, Cruise gemi turlarına da büyük bir ilgi vardır. Türkiye’ye olan kültür turları iki gece kişi başı 4 bin 500 liradan başlıyor. Yurt dışı turları Cruise gemi turları, Balkan turu ve üç dört ülkenin gezildiği turların fiyatları ise uçak biletleri hariç kişi başı 500 Euro’dur. Satışlarda bir artış var ancak pandemi öncesine göre düşüş yaşandı. Bu düşüş fiyatların yükselmesinden kaynaklanıyor. Kültür turlarında Karadeniz, Kuzey Ege turları, Likya turları en çok tercih edilen yerler arasında geliyor. Kısa turlarda da Kapadokya ve Batı Karadeniz turlarına rağbet var.”

Murat Karahan (Kösezade Turizm)

“Pandemi ile birlikte turlar iptal olmuştu ancak şimdilerde yeniden işlerimiz iyiye doğru gidiyor. Eskisi gibi olmasa da şu anda turlara güzel talepler vardır. Kıbrıslılar özellikle Türkiye kültür turlarını tercih ediyorlar. Eskiden Antalya en çok tercih edilen yerdi ancak şimdilerde Kapadokya, Karadeniz turları yurt dışında ise Balkanlar, Paris, İtalya, Fransa ve Uzakdoğu turları tercih ediliyor. Gidilecek bölge ve kalınacak süreye göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. Hem pandemi hem de ekonomik sıkıntılar nedeniyle eskisi kadar çok insan tura çıkmıyor.”