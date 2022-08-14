Yasal işlem yapıldı

Güney Kıbrıs’ın Baf bölgesinde Cuma gecesi yapılan uyuşturucu ve alkol testinde 11 sürücü tespit edildi.

Rum haber kaynaklarına göre; polis ekipleri geçtiğimiz Cuma gecesi Baf’ta 5 saat süreyle trafik denetimi yaptı. Denetimler kapsamında araç sürücüleri alkol ve uyuşturucu testinden geçirildi. Trafik kazalarını önlemek için yapılan kontrollerde 10 sürücünün alkollü araç kullandığı belirlendi.

Başka bir sürücünün de uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı tespit edildi. Polis toplam 11 sürücü hakkında yasal işlem başlattı.