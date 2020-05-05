Son haftanın  kurbanları

Sokağa çıkma yasağı uygulamasının son haftasında toplam 229 kişinin yasağı ihlal ettiği belirlendi.

Aynı hafta içinde yasağa rağmen 4 iş yerinin açık bulundurulduğu, sokağa çıkan toplam 58 kişinin ise maske takmadığı tespit edildi.

Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Sokağa çıkma yasağı kapsamında, 27 Nisan 04 Mayıs 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde toplam 135 kişinin kısmi, 94 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 229 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, yasağa rağmen 4 iş yerinin açık bulundurulduğu, sokağa çıkan toplam 58 kişinin ise maske takmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

03 - 04 Mayıs 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında ise (dün), ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 7 kişinin kısmi, 12 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 19 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 6 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir…”

1 haftada 19 trafik kazası meydana geldi

Öte yandan ülke genelinde geçtiğimiz hafta 19 trafik kazası meydana geldi, 8 kişi yaralandı.

Polis tarafından 27 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 554 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis Basın Bültenine göre, kontrol edilen araç sürücülerinin 43’ü ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 6’sı tehlikeli sürüş yapmak, 6’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 1’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 6’sı alkollü araç kullanmak, 3’ü seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak, 5’i trafik ışıklarına uymamak, 3’ü sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 1’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanma ve 10’u diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Polis, aynı tarihler arasında ülkede toplam 19 trafik kazası meydana geldiğini ve 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Trafik kaza sebepleri şöyle: “süratli araç kullanmak (6), dikkatsiz sürüş yapmak (8), kavşakta durmamak (2), yakın takip (2) ve diğer etkenler (1).”

Kazalarda toplam hasar miktarı 211 bin 100 TL oldu. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa 5, Gazimağusa 5, Girne 5, Güzelyurt 3, İskele 1.”