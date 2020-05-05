Güney Kıbrıs’ta bin 490 test yapıldı

Güney Kıbrıs’ta dün Bin 490 kişiye Coronavirüs testi yapıldı. Sadece 2 pozitif vakanın görüldüğü belirtilirken, toplam sayı 874’e yükseldi.

Rum haber kaynakları dün yapılan testlerle belirlenen 2 pozitif vakanın yurt dışından gelenlere yapılan testlerde ortaya çıktığını duyurdu.

Bu arada dünden itibaren inşaat sektörü ve perakende satış sektöründe çalışan kişilere Coronavirüs testleri yapılmaya başladığı ifade edildi.

Rum basın haberlerine göre; 4 Mayıs-25 Mayıs tarihleri arasında 20 bin çalışana test yapılması öngörülüyor.

Güney Kıbrıs’taki hastanelerde tedavi görenlerin sayısında da azalma gerçekleştiği vurgulandı.

Karantina hastanesi olarak kullanılan Rum “Mağusa Hastanesi’nde” bir hafta boyunca 18 olan tedavisi süren hasta sayısının 12’ye düştüğü kaydedildi.