"Diyalog TV kararını kınıyoruz”

Kıbrıs Türk İş İnsanlar Derneği (İŞAD) Diyalog medyaya bağlı Diyalog TV yayınının Türksat uydusundan çıkarılmasının, hukuk veya basın etik kuralları, ayrıca dünya basın özgürlüğüne aykırı formatta bir karar olduğunu bildirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, İŞAD Yönetim Kurulu adına yayınladığı 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü mesajında, KKTC ve Güney Kıbrıs arasında basın özgürlüğü arasındaki farklara değinerek, Güney’deki basın emekçilerinin yönetime hiçbir şekilde eleştiri getiremedikleri bir ortamda işlerini sürdürdüklerini belirtti.

Bir toplumun gelişmesinde en önemli unsurlardan birinin özgür düşünme ve ifade olduğunu kaydeden Mamülcü, Diyalog medyaya bağlı Diyalog Tv yayınının Türksat uydusundan çıkarılması, ülke insanın özgürlüklerine, hukuk veya basın etik kuralları çevresinde, ayrıca dünya basın özgürlüğüne aykırı formatta bir karar olduğunu kaydetti.

“Bu uygula parmağının arkasına veya değerleri görmezden gelme dünya üzerinden silinme yoluna kadar uzanan bir anlayışa kadar gelecek bakış açısıdır.” ifadelerini kullanan Mamülcü, alınan bu kararın her ne sebepten olursa olsun adalet ve hukuk kurallarına uygun olması gerektiğini vurguladı.

Mamülcü, mesajında, “İŞAD olarak bu yönde alınan yanlış kararı kınıyor, basın özgürlüğüne dünya basın özgürlüğü günü içerisinde vurulan darbede sesiz kalmayacağımızı yineler yanlışlığın giderilmesi ve değerlerin korumasını talep ederiz.” ifadelerine yer verdi.

KİÜ de mesaj yayınladı

Öte yandan Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ), Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle mesaj yayınlayarak tüm basın mensuplarının basın özgürlüğü gününü kutladığını belirtti.

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş imzasıyla yayınlanan 3 Mayıs, Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajında, özgür basının önemi ve bu konuda verilen mücadelenin devam ettiğine vurgu yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2020, 10:47