Kuzey Kıbrıs’ta test sayısı 15 bini geçti

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte bin 419 hızlı test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı. Teste tabi tutulan bin 419 kişiden 6’sına ileri tetkik uygulanacağı belirtildi.

Bu arada önceki gün ileri tetkik için PCR testine gönderilen 3 şüpheli vakanın sonuçlarının negatif olduğu açıklandı. Ülkede yapılan test sayısı 15 bin 428’e çıkarken, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören bir hasta olduğu, şimdiye kadar tespit edilen 108 vakadan 103’ünün iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 419 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, önceki gün ileri tetkik için gönderilen 3 kişinin Covid -19 testinin negatif çıktığını, dün yapılan testler sonucunda 6 kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacağını kaydetti.

Pilli, testlerin Sağlık Bakanlığı, tüm özel gazete ve televizyon çalışanlarını kapsayan basın mensupları, Lefkoşa Mahkemeler, Gülseren Askeri Kışlası, Beyarmudu Belediyesi çalışanları, Gazi Mağusa Belediyesi çalışanları, Gazimağusa’ da bulunan banka ve iş yerleri, Güzelyurt ‘ta bulunan eczaneler, kahvehaneler ve daireler, Yenierenköy’de bulunanan kahvehaneler, Posta Dairesi, market ve eczaneler, hırdavat gibi 38 alanda faaliyet gösteren 139 işletme ve Yenierenköy Belediyesi’ne bağlı 12 köyde yapıldığını açıkladı.

Bakan Pilli, Covid-19 nedeniyle kapalı olan birçok işyerinin dün yeniden devreye girdiğini, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatarak tüm sektörlere kolaylıklar diledi.

Pilli, kurallara uyduğumuz müddetçe bu savaşı birlikte kazanacağımızı yineledi.

Coronada son durum

Dün Yapılan Test Sayısı: 1419

Dün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 0

Dün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 0

Dün Kaybedilen Vaka Sayısı- 0

Yapılan Toplam Test Sayısı- 15,428

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 103

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 1

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 0