Suçla bağı bulundu

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de faaliyet gösteren Playboy isimli gece kulübünde fuhuş yaptırılması ile ilgili soruşturmada işletmeci Eray Özseyhan da tutuklandı. Mesele ile ilgili ilk etapta tutuklanıp, teminatla serbest bırakılan garsonlar Abdulaziz Oğul ve Hasan Güneş’in patronu Özseyhan dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada 20 Nisan’da iki garson aracılığı ile gece kulübünde çalışan konsomatris kadına fuhuş yaptırıldığı, mesele ile ilgili soruşturma sonucunda Özseyhan’ın da tutuklandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru, 20 Nisan 2020 tarihinde bir gece kulübünde garson olarak çalışan Abdulaziz Oğul’un, aynı yerde konsomatris olarak çalışan A.K. isimli kadının para karşılığında cinsel ilişkiye girmesi için arabuluculuk yaptığını söyledi.

Polis, zanlı Oğul’un müşteri olan M.O. isimli şahıs ile görüşüp fuhuş için bin liraya anlaşma yaptıklarını ifade etti.

Polis memuru, bu anlaşmanın ardından Abdulaziz Oğul’un kendisi ile aynı gece kulübünde garson olarak çalışan Hasan Güneş’e talimat verip, M.O. ile konsomatrisin bir araya gelmesini sağladığını açıkladı.

Alınan ihbar üzerine baskın yaptıklarını kaydeden polis, garsonlar Güneş ile Oğul’un tutuklandığını ifade etti.

Gece kulübü sahibi de suçlu bulundu

Polis, mesele ile ilgili soruşturmada Playboy Gece Kulübü İşletmecisi Eray Özseyhan’ın da suçlu bulunarak gözaltına alındığını açıkladı.

Diğer iki zanlının 26 Nisan tarihinde teminat ile serbest kaldığını belirten polis, Eray Özseyhan hakkındaki soruşturmanın da tamamlandığını söyledi.

Polis, zanlının ‘fuhuşa teşvik’ suçunun yanı sıra Bakanlar Kurulu’nun işletmelerin kapalı tutulması kararına uymadığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı şartı ile zanlı hakkında tutuksuz yargı kararı verdi.