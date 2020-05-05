Bunun cezası yok mu?

Çiğdem AYDIN

Başbakan Ersin Tatar’ın, Türkiye’de ikamet eden bir kadınla yaptığı telefon konuşmasının kaydedilmesi ve dağıtılması sonrasında KKTC’den 2 kişi hakkında tutukluluk emri alındı. Ayrıca konuşmanın içeriği dün de kamuoyuna açıklanmadı.

Bu arada Başbakan Tatar’a yakınlığıyla bilinen bazı kişilerin sosyal medyada çok çirkin ifadelerle paylaşım yapması dikkat çekti. Söz konusu kadının fotoğrafını da yayınlayan bu kişiler şu ifadeyi kullanıyor:

Başbakan Tatar’ın samimi konuşma yaptığı kadına sosyal medyada iftira yağıyor “Fatma Zühal Kılınç sen yarım aklın ile bir başbakana o…puluk yapan bir bayansın” sözleriyle ağır hakaretler yağdırılıyor.

Bu tür ifadeler serbest mi?

Başbakan tatar içeriği açıklanmayan bir konuşmanın sosyal medyada dağıtılmasından rahatsızlık duyarak, 2 kişinin tutuklanması talimatını verirken ve savcılık bunu yerine getirirken, diğer tarafla ilgili çok ağır ifadelerin kullanılması karşısında herhangi bir önlemin alınmaması hukuk çevrelerinin de dikkatini çekti.

Hukuk çevreleri açık ismi verilen kadınla ilgili ifadelerin çok ağır olduğunu ve yargıya taşınabileceğini belirtiyor.