‘Cepheleşme çok yanlış’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, seçim döneminde gruplara bölünen toplumun, seçimden sonra birleştirilmesinin çok güç olacağını söyledi.

Erhürman katıldığı bir televizyon programında, cepheleşmenin topluma büyük zarar verdiğini, seçim döneminde gruplara bölünen toplumun, seçimden sonra birleştirilmesinin çok güç olacağını söyledi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili Avrupa Birliği çatısı altında iki ayrı devlet veya konfederasyon isteyenlerin, bunu nasıl yapılacağını anlatması gerektiğini söyleyen Erhürman, yeniden ucu açık bir müzakere süreci değil, sonuç odaklı müzakere süreci istediklerini vurguladı.



Maraş’ın kapalı olan kısmını açacağını söyleyenlerin bunu nasıl yapacaklarını anlatması gerektiğini ifade eden Erhürman, “Biz açacağız diyoruz. Bunu yaparken de uluslararası hukuka uygun olarak açacağız diyoruz. Maraş’ın nasıl açılacağı BM Güvenlik Konseyi kararlarında bellidir” dedi.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in seçimden sonra 5’li konferansı toplayacağı açıklamasına da değinen Erhürman, “Guterres’in açıklamasının seçimle ilintilenmesi çok mümkündür. 5’li konferans talebinin orijinal sahibi Türkiye’dir. Mesele Guterres’in seçime kısa bir süre kala bu açıklamaları yapması ve Türkiye Cumhuriyeti’nden açıklamaların gelmesidir. Sonuç olarak bu bizim ne tarzımızı, ne tavrımızı değiştirir. Bu meselenin diyalog yoluyla yürütülmesi gerekmektedir. Bu 5 rakamının içinde Türkiye de vardır ve siz Türkiye ile diyalog kurarak, koordine ederek o konferansa gidersiniz” dedi.