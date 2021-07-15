banner493

İyi ki Türkiye var

Elçilik bünyesindeki KEİ Ofisi, Gazimağusa’da 2011-2020 arasında çeşitli projelere 68 milyon 896 bin TL kaynak aktarıldığını açıkladı

İyi ki Türkiye var
banner432

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Gazimağusa’da 2011-2020 yılları arasında, çeşitli projelere 68 milyon 896 bin 721 TL kaynak aktarıldığını açıkladı.
KEİ Ofisi’nin, Gazimağusa’nın alt yapı, kanalizasyon, yol-kaldırım, çevre düzenlemesi, pazar yeri yenileme, kültür ve sosyal projeler ile tarihi mekanların restorasyonu projelerine finans desteği sağladığı belirtilen açıklamaya göre, 2011-2020 yılları arasında, şehrin gelişimine katkı ve bölge halkının yaşamına kolaylık sağlayan başta alt yapı projelerinin tamamlanması olmak üzere, çeşitli projelere güncel rakamlarla 68.896.721,26 TL kaynak aktarımı yapıldı. 

YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
Dendias geliyor
Dendias geliyor
  1. GÜNEY

banner464

banner459

banner472

banner460