Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Gazimağusa’da 2011-2020 yılları arasında, çeşitli projelere 68 milyon 896 bin 721 TL kaynak aktarıldığını açıkladı.
KEİ Ofisi’nin, Gazimağusa’nın alt yapı, kanalizasyon, yol-kaldırım, çevre düzenlemesi, pazar yeri yenileme, kültür ve sosyal projeler ile tarihi mekanların restorasyonu projelerine finans desteği sağladığı belirtilen açıklamaya göre, 2011-2020 yılları arasında, şehrin gelişimine katkı ve bölge halkının yaşamına kolaylık sağlayan başta alt yapı projelerinin tamamlanması olmak üzere, çeşitli projelere güncel rakamlarla 68.896.721,26 TL kaynak aktarımı yapıldı.
İyi ki Türkiye var
Elçilik bünyesindeki KEİ Ofisi, Gazimağusa’da 2011-2020 arasında çeşitli projelere 68 milyon 896 bin TL kaynak aktarıldığını açıkladı
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Gazimağusa’da 2011-2020 yılları arasında, çeşitli projelere 68 milyon 896 bin 721 TL kaynak aktarıldığını açıkladı.
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