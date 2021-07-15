Kuzey Kıbrıs Erdoğan’ın posterleriyle süslendi

Ömer KADİROĞLU

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada 20 Temmuz’da KKTC’de olacağını bir kez daha hatırlatırken, ülkede hummalı bir çalışma başlatıldı. Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa ilçelerinin giriş-çıkış noktalarında Erdoğan posterleri konulurken, temasta bulunacağı yerlerde de temizlik ve bakım yapıldı.

Erdoğan: Kıbrıslı milletvekilleriyle bir araya geleceğiz

AK Partinin TBMM grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Hem bayramlaşacağız, hem 20 Temmuz törenlerine katılacak, Bayram Namazı'nı da KKTC'de eda edecek, Meclis'te Kıbrıslı milletvekilleriyle bir araya geleceğiz. Tüm dünyaya kararlılık mesajı olarak yayılacağına inanıyorum" dedi. Erdoğan devamla “Salı günü artık Kurban Bayramımız da kucaklaşıyoruz. Bizler bir gün öncesinden KKTC'ye gideceğiz. Geniş bir heyetle KKTC'de olalım istiyoruz” şeklinde konuştu.

Hazırlık yapıldı

Erdoğan, “KKTC'deki bu yıl Kurban Bayramını kardeşlerimizle kutlamak onlara da bizlere de ayrı bir sevinç oluşturacaktır” ifadelerini kullanırken, dün Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa ilçelerinin girişlerine “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan KKTC’de” yazılı posterler yerleştirildi.

KKTC ziyareti kapsamında Erdoğan’ın, Lefkoşa’daki Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek “Bi Dünya Spor” etkinliğine katılacağı belirtilirken, stadyumda temizlik ve bakım yapıldı.