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Kuzey Kıbrıs Erdoğan’ın posterleriyle süslendi

Kuzey Kıbrıs’ın birçok bölgesi Erdoğan’ın posterleriyle süslendi

Kuzey Kıbrıs Erdoğan’ın posterleriyle süslendi
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Ömer KADİROĞLU
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada 20 Temmuz’da KKTC’de olacağını bir kez daha hatırlatırken, ülkede hummalı bir çalışma başlatıldı. Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa ilçelerinin giriş-çıkış noktalarında Erdoğan posterleri konulurken, temasta bulunacağı yerlerde de temizlik ve bakım yapıldı. 

Erdoğan: Kıbrıslı milletvekilleriyle bir araya geleceğiz
AK Partinin TBMM grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Hem bayramlaşacağız, hem 20 Temmuz törenlerine katılacak, Bayram Namazı'nı da KKTC'de eda edecek, Meclis'te Kıbrıslı milletvekilleriyle bir araya geleceğiz. Tüm dünyaya kararlılık mesajı olarak yayılacağına inanıyorum" dedi. Erdoğan devamla “Salı günü artık Kurban Bayramımız da kucaklaşıyoruz. Bizler bir gün öncesinden KKTC'ye gideceğiz. Geniş bir heyetle KKTC'de olalım istiyoruz” şeklinde konuştu. 

Hazırlık yapıldı
Erdoğan, “KKTC'deki bu yıl Kurban Bayramını kardeşlerimizle kutlamak onlara da bizlere de ayrı bir sevinç oluşturacaktır” ifadelerini kullanırken, dün Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa ilçelerinin girişlerine “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan KKTC’de” yazılı posterler yerleştirildi. 
KKTC ziyareti kapsamında Erdoğan’ın, Lefkoşa’daki Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek “Bi Dünya Spor” etkinliğine katılacağı belirtilirken, stadyumda temizlik ve bakım yapıldı.  

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YORUMLAR
Hilmi yavuz
Hilmi yavuz - 10 saat Önce

Rahmetli Kibris gazisi Bulent ECEVITin bir resmini bile asmamislarsa nan
kör olan bir hukumeti idare var adada

KOC ALI
KOC ALI - 6 saat Önce

Beslemeler yine görevde!

Turkish power
Turkish power - 3 saat Önce

Acitmis acitmis

Turkish power
Turkish power - 3 saat Önce

Aglatirlar aglatirlar

Turkish power
Turkish power - 1 saat Önce

Mamma mia türkler geliyor üzmüş üzmüş

melek öz
melek öz @Turkish power - 38 dakika Önce

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