Maraş gerilimi

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında Kapalı Maraş gündemiyle toplanan Ulusal Konsey, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz Barış Harekâtı yıl dönümünde gerçekleştireceği KKTC ziyareti sırasında yapacağı açıklamaya göre adım atma kararı verdi.

Rum haber kaynaklarının “maraton” diye nitelediği ve siyasi parti başkanları dışında sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu ve Başsavcı Yorgos Savvidis’in de katıldığı toplantıda, 20 Temmuz’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamadan sonra bir “ortak Ulusal Konsey açıklaması” yapılmasına karar verildi.

Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, alacakları önlemleri şimdi değil, 20 Temmuz'da yapacakları olağanüstü toplantıdan sonra açıklayacaklarını söyledi.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu toplantı sonrasında yayımladığı açıklamada “Durum çok zor. Kapalı Maraş’a çok olumsuz etkileri olacak ve Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunması çabalarına aşılmaz zorluklar çıkaracak emrivakileri engellemek için hükümet ve partilerin hep birlikte ortak çaba şart” dedi.

Simos Yoannu: Kartlarımızı şimdiden açmayacağız

Simos Yoannu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Temmuz günü kapalı Maraş’ın “açmak niyetinde olduğunu değerlendirdikleri” bölgenin 1940 öncesinde ev ve dükkanlar inşa edilmiş olan Ayiu Nikolau Kilisesi’nin kuzeyi ve Maraş Ortaokulu’nun doğusu olduğunu” söyledi. Ulusal Konsey’in 20 Temmuz’da, Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından ortak bir açıklama yapmasına karar verdik” dedi.

Yoannu, siyasi parti başkanlarının Maraş konusunda görüş birliği içerisinde olduklarına işaret ettiği bugünkü Konsey toplantısında açıklamalar dışında bazı hukuki ve siyasi önlemler de alınmasına da karar verildiğini belirtti.

Kapalı Maraş’taki mülklerini kaybetmek istemedikleri için Türk idaresi altında dönmek isteyen Maraşlılar var” diyen Yoannu, belediye olarak pozisyonlarını o zaman alacaklarını söyledi, “Kartlarımızı şimdiden açmayacağız” dedi.

Simos Yoannu, “teoride olumlu görünmesine karşın Türkiye’ye karşı ekonomik önlemler almak niyetinde görünmediğine” işaret ettiği uluslararası unsurun şu ana kadarki tavrından hayal kırıklığı belirtti.